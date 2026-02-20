MP Ricky AJ Syngkon Passed Away : ज्येष्ठ खासदार फुटबॉल खेळताना मैदानातच कोसळले, हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन; राज्यावर शोककळा

देशात हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याच्या अनेक बातम्या दररोज समोर येत असतात. कोणाचे नाचताना, तर कोणाचे बसल्या जागी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मेघालयातून देखील अशीच धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शिलाँगचे खासदार रिकी ए.जे. सिंगकॉन यांची गुरुवारी मावलाई मावईंग येथे फुटबॉल खेळताना प्रकृती बिघडली आणि त्यांचा मैदानावरच मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी सांगितले की, व्हॉइस ऑफ द पीपल पार्टी (व्हीपीपी) चे नेते ५४ वर्षीय रिकी ए.जे. सिंगकॉन यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले..व्हीपीपी खासदार फुटबॉल मॅच खेळत असताना ते मैदानावर कोसळले, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर लगेचच त्यांना मावईंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटरमध्ये नेण्यात आले. तेथे डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने त्यांना पुढील उपचारांसाठी जयाव येथील डॉ. एच. गॉर्डन रॉबर्ट्स रुग्णालयात पाठवण्यात आले.तेथे त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. .राज्यावर शोककळा घटनेनंतर लगेचच मेघालयाचे उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टायनसॉन्ग आणि व्हीपीपीचे प्रमुख आर्डेंट एम. बसाईवमोइट यांच्यासह राजकीय नेते रुग्णालयात दाखल झाले. मेघालयातील खासदाराच्या आकस्मिक निधनाने संपूर्ण मेघालयात शोककळा पसरली आहे. नेते आणि समर्थकांनी शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. .Cricket Player Heart Attack Video : क्रिकेट खेळताना मैदानावरच खेळाडूला हृदयविकारचा तीव्र झटका; जागीच कोसळून मृत्यू.मुख्यमंत्र्यांकडून शोक व्यक्तमेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा यांनी व्हीपीपी खासदाराच्या निधनाबद्दल शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्टमध्ये म्हटले की, "शिलाँगचे माननीय खासदार डॉ. रिकी ए.जे. सिंगकॉन यांच्या अकाली निधनाने मला खूप धक्का बसला आहे आणि दुःख झाले आहे. डॉ. रिकी हे एक समर्पित आणि दयाळू नेते होते ज्यांना सार्वजनिक सेवेची तीव्र आवड होती आणि त्यांच्या लोकांप्रती अढळ वचनबद्धता होती. ते श्रद्धाळू होते आणि त्यांनी नम्रता, दूरदृष्टी आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी खऱ्या इच्छेने सेवा केली.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.