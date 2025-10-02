Mehbooba Mufti : राष्ट्रगीताच्या वेळी उभे न राहिल्याने पंधरा जण ताब्यात; कारवाईबाबत मेहबुबा मुफ्ती यांचे टीकास्त्र

श्रीनगर : भाजपचे लोक काश्मीरमध्ये लोकांना बळजबरीने म्हणजे बंदुकीच्या धाकावर राष्ट्रगीतासाठी उभे करत आहेत, असा गंभीर आरोप पीडीपीच्या अध्यक्षा व माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला. ३० सप्टेंबर रोजी श्रीनगरच्या टीआरसी ग्राउंड येथे पोलिस हुतात्मा फुटबॉल स्पर्धेदरम्यान (मुश्ताक मेमोरियल करंडक) अंतिम सामन्यावेळी राष्ट्रगीत होताना काही जण उभे राहिले नव्हते. याप्रकरणी पंधरापेक्षा अधिक लोकांना ताब्यात घेतले आहे. .पोलिसांच्या कारवाईवर मेहबुबा मुफ्ती यांनी टीका केली. त्या म्हणाल्या, भाजपने जम्मू काश्मीरला कोठे नेऊन ठेवले आहे. आम्ही शाळा, महाविद्यालयात राष्ट्रगीताच्या वेळी स्वत:च उभे राहत असू. तेव्हा आम्हाला कोणी जबरदस्ती करत नव्हते. परंतु आता त्यांना बंदूक आणि बळाचा वापर करावा लागत आहे. ही बाब दुर्दैवी आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांनी आज बघाट परिसरातील क्रीडांगणाला भेट दिली असता त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. .पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.शिवाय त्यांनी बघाट-ए-बरझुल्ला येथील मुस्लिम एज्युकेशनल ट्रस्टच्या शाळेच्या मैदानालाही भेट दिली. या मैदानावर हुतात्मा स्मारक उभारण्याचा विचार असल्याची चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात त्या म्हणाल्या, मैदान कायम ठेवण्याबाबत आपण पोलिस अधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे. खेळण्याबरोबरच विवाह समारंभासह अन्य सामुदायिक उपक्रमांसाठी या मैदानाचा वापर करता येईल. मैदानही काढून घेतले गेले तर युवकांनी खेळण्यासाठी जायचे कोठे, असा सवाल करत ते चुकीच्या मार्गावर जाऊ शकतात, अशी भीतीही व्यक्त केली.तसेच मुफ्ती यांनी चट्टाबळ भागातील डेअरी फॉर्मच्या मैदानालाही भेट दिली. स्थानिक लोकांनी हे मैदान खुले ठेवावे, अशी मागणी केली..बँड ऐकू न आल्याचा दावाराष्ट्रगीताच्या वेळी उभे न राहणाऱ्या लोकांच्या नातेवाईकांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले, की कमी आवाजाच्या आणि ऐकू न येणाऱ्या बँडमुळे हा प्रकार घडला. प्रेक्षकांना राष्ट्रगीत सुरू झाल्याचे समजलेच नाही. जे काही घडले ते चुकीने झाले आणि ते जाणीवपूर्वक केलेले नाही. प्रेक्षकांपासून बँड पथक दूर होते, असा दावा नातेवाईकांनी केला आहे. .अंतिम सामन्याच्या सोहळ्यात बँडने राष्ट्रगीत म्हटले हेाते. दरम्यान, नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी खोऱ्यात फुटीर आणि दहशतवाद्यांची भाषा बोलणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला. ते हुतात्म्यांचा अवमान करतात. काश्मीरच्या जमिनीवर जवानांनी रक्त सांडले आहे. कोणी एखादा अवमान करत असेल तर त्याला सोडले जाणार नाही, असेही नायब राज्यपालांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.