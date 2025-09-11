Mehbooba Mufti: मेहराज मलिक यांना सोडा : मेहबूबा मुफ्ती; लक्ष विचलित करण्यासाठीच अटक केल्याचा आरोप

श्रीनगर : पोलिसांनी नागरी सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अटक केलेले आमदार मेहराज मलिक यांना तातडीने सोडावे, अशी मागणी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी केली आहे. इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच मलिक यांना अटक केल्याचा आरोपही मुफ्ती यांनी केला. .पत्रकारांशी बोलताना मुफ्ती म्हणाल्या,‘‘मागील काही काळात काश्मीरमध्ये अनेक जणांना ताब्यात घेण्यात आले असल्याने जनतेमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळेच लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मलिक यांनी भाषणादरम्यान चुकीच्या शब्दांचा वापर केला असेल, मात्र त्यांना एवढी मोठी शिक्षा करणे चुकीचे आहे. .हजरतबल प्रकरणी वक्फ मंडळावर कारवाई करण्याऐवजी आणि ढगफुटीमुळे झालेल्या नुकसानीकडे लक्ष देण्याऐवजी सामान्य लोकांना त्रास दिला जात आहे.’’‘‘सरकारने लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने घालू नयेत अन्यथा श्रीलंका, बांगलादेश आणि आता नेपाळमध्ये काय झाले, हे तुम्ही पाहिलेच आहे,’’ असा इशाराही मुफ्ती यांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.