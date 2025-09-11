देश

Mehbooba Mufti: मेहराज मलिक यांना सोडा : मेहबूबा मुफ्ती; लक्ष विचलित करण्यासाठीच अटक केल्याचा आरोप

Mehbooba Mufti Slams Government: मुफ्ती म्हणाल्या,‘‘मागील काही काळात काश्‍मीरमध्ये अनेक जणांना ताब्यात घेण्यात आले असल्याने जनतेमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळेच लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मलिक यांनी भाषणादरम्यान चुकीच्या शब्दांचा वापर केला असेल, मात्र त्यांना एवढी मोठी शिक्षा करणे चुकीचे आहे.
Mehbooba Mufti demands release of Mehraj Malik, alleges arrest made to divert public attention.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीनगर : पोलिसांनी नागरी सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अटक केलेले आमदार मेहराज मलिक यांना तातडीने सोडावे, अशी मागणी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी केली आहे. इतर महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच मलिक यांना अटक केल्याचा आरोपही मुफ्ती यांनी केला.

