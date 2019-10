RafalePujaPolitics राफेलला पडलं 'लिंबू' महागात! सोशल मीडियावर धुमाकूळ

राफेल बॉरडेव (फ्रान्स) : विजयदशमी व वायुसेनादलाच्या निमित्ताने काल (ता. 8) राफेल हे लढाऊ विमान भारतीय हवाई दलात दाखल झाले. संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी फ्रान्समध्ये जाऊन हे लढाऊ विमान स्विकारले. भारतीय परंपरेनुसार त्यांनी विमानावर ओम चिन्ह रेखाटत श्रीफळ वाहिले. तसेच चाकाखाली लिंबू ठेवले होते. उदबत्ती ओवाळत राजनाथसिंह यांनी राफेलची पूजा केली. त्यानंतर या विमानातून संरक्षणमंत्र्यांनी उड्डाण केले.

राफेलच्या या पूजेवरूनच कालपासून राजनाथसिंह ट्रोल होत आहेत. सोशल मीडियावर या पूजेने धुमाकूळ उडवला आहे. त्यात राफेलच्या चाकाखाली लिंबू ठेवल्याचा फोटो व्हायरल झाल्यापासून या ट्रोलिंगला तर उधाण आले आहे. काल विजयादशमी निमित्त शस्त्रपूजन करतात, त्यामुळे राफेलची पूजा करणे इतपत ठिक होते, पण लढाऊ विमानाच्या चाकाखाली लिंबू ठेवणे अति होते किंवा अंद्धश्रद्धेला प्रोत्साहन दिल्यासारखे होते असे नेटकऱ्यांचे म्हणणे पडले आहे.

विजयादशमी ने अवसर पर आज फ़्रांस में किया राफ़ेल का शस्त्र पूजन।दशमी के अवसर पर शस्त्रों का पूजन भारत की प्राचीन परम्परा रही है। pic.twitter.com/f4TuEKkpwC — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 8, 2019

राफेलच्या चाकाखाली लिंबू, राफेलवर नारळ तसेच 'ऊँ' लिहिल्याचे फोटो व्हायरल होत आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा हिंदुत्वाच्या नावावरून भाजप राजकारण करत आहे अशी टीका होत आहे तर, ट्विटरवर #RafalePujaPolitics हा हॅशटॅग ट्रेंडिंग आहे. तर यालाच जोडून नेटकऱ्यांनी काही मिम्स तयार केले आहेत.

#RafalePujaPolitics best cartoon picto express reactions of liberals... loosers why do you hate hindu's rituals so much as it was just a Puja...ab kya Ola hu Babar kerte #RajnathSingh tab #Rafale jyada effectively Kam kerta? Height of hatred and stupidity.#WednesdayWisdom pic.twitter.com/3ol0ZFQuoy — Karuna tyagi (@i_am_karuna) October 9, 2019

Hi team @Dassault_OnAir @AviationWeek

We were just started #RafalePuja

And we are the best technology of lemon and chilli to protests from evil eye..

Why are you not included this safety systems in #RafaleJet by default?

#RafalePujaPolitics pic.twitter.com/JnEMJutG7f — हिमालयन #RHMED (@rhmed007) October 9, 2019

We Indian make Puja of Delivering

New Cycle

Bike

Car

Our leader did the same on Rafael

It's our tradition & culture.

Don't politicize it.#RafalePujaPolitics pic.twitter.com/Ol3b0zkS10 — Santhosh Hegde (@SanthoshHegde1) October 9, 2019

From today #Rafale becomes a communal fighter jet for liberals #RafalePujaPolitics . Awesome trolling by @rajnathsingh and @narendramodi — Reclaim Truth (@ReclaimTruth) October 8, 2019