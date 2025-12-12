Menka Soni Oath: हातात भगवद्गीता घेऊन अमेरिकेत शपथ घेणाऱ्या मेनका सोनी कोण? लखननौमध्ये झाले जोरदार स्वागत

उत्तर प्रदेशातील राजधानी लखनौ येथील सरोजनीनगरमधील हिंद नगर कॉलनीतील रहिवासी असलेल्या मेनका सोनी आता अमेरिकेत भारतीय संस्कृतीला प्रोत्साहन देणार आहेत. त्यांची अमेरिकेतील वॉशिंग्टन राज्याच्या रेडमंड शहराच्या सिटी कौन्सिल मेंबर म्हणून निवड झाली आहे..हे स्थान मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या अनिवासी भारतीय-अमेरिकन महिला ठरल्या आहेत. मेनका यांनी भारतीय पारंपरिक वेशभूषेत हातात भगवद्गीता घेऊन २ डिसेंबर रोजी शपथ घेतली होती..Uttar Pradesh: सीएम योगींचे 'जनता दर्शन'; गरजूला घर आणि रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक मदतीचे आश्वासन, ३०० लोकांच्या ऐकल्या समस्या .लखनौमध्ये जोरदार स्वागतगुरुवारी सायंकाळी लखनौमध्ये पोहोचलेल्या मेनका सोनी यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "माझे भारतीय संस्कृती आणि परंपरांवर खूप प्रेम आहे. मी विदेशातही या परंपरा जपल्या आहेत. मी होळी-दिवाळीसारखे सण अमेरिकेतील नागरिकांसोबत मोठ्या उत्साहाने साजरे करते. अलीकडेच झालेल्या होळीच्या कार्यक्रमाला १५ हजार लोक उपस्थित होते." त्या म्हणाल्या की, त्या अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या महिलांसाठी काम करतील..कॉर्पोरेट अनुभव आणि रेडमंडचे महत्त्वमायक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स, जनरल मोटर्स, टी अँड मोबाईल (T&Mobile) यांसारख्या कंपन्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्याचा त्यांना कॉर्पोरेट क्षेत्रात ३० वर्षांचा अनुभव आहे.रेडमंडला मायक्रोसॉफ्टचे जागतिक मुख्यालय आणि अमेरिकेतील सर्वात प्रभावी टेक हब म्हणून ओळखले जाते. सिटी हॉलमधील शपथविधी सोहळ्याला भारतीय वंशाच्या लोकांची मोठी गर्दी होती. न्यायाधीश रसेल यांनी त्यांना शपथ दिली, तर रेडमंडच्या महापौर अँजेला बिर्नी उपस्थित होत्या..सामाजिक कार्य आणि मोठे सन्मानमेनका सोनी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी १४ वर्षांपूर्वी 'एम पावरिंग' (M Powering) नावाची गैर-लाभकारी संस्था (Non-profit organization) स्थापन केली. या संस्थेमार्फत त्या महिला सक्षमीकरण, बेघर लोकांना मदत आणि आजारी लोकांची सेवा करत आहेत..आतापर्यंत त्यांनी पाच लाखाहून अधिक लोकांना मदत केली आहे. त्यांना माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडून लाइफटाइम अचिव्हमेंट अवॉर्ड २०२४ मिळाला आहे. तसेच, यूएस काँग्रेसने त्यांना २० प्रभावशाली महिलांमध्ये समाविष्ट करून त्यांना सन्मानित केले होते..मेनका यांनी सांगितले की, एम पावरिंग ही यूएसए-आधारित संस्था आहे, तिची एक शाखा भारतातही आहे. अमेरिकेत त्यांची संस्था दररोज २५०० हून अधिक लोकांना जेवण आणि निवारा पुरवते. भारतात हे कार्य 'मां की रसोई' या नावाने पुढे नेले जात आहे, ज्याअंतर्गत लखनऊच्या ट्रॉमा सेंटरबाहेर जेवण पाठवले जाते..CM Yogi Adityanath : सीएम योगींकडून गोरखपूरमधील दोन निवारागृहांची पाहणी; गरजूंना ब्लँकेट आणि जेवण वाटप.लखनौशी संबंधमेनका सोनी यांचा जन्म आग्रा येथे झाला, पण पालकांच्या बदलीमुळे त्यांचे कुटुंब लखनौला आले. त्यांनी सेंट थॉमस आणि सीएमएसमधून इंटरमीडिएटपर्यंतचे शिक्षण घेतले आणि त्यानंतर लखनौ विद्यापीठातून पदवी (Graduation) मिळवली. त्यांचे आई आणि भाऊ अजूनही हिंद नगर कॉलनीमध्ये राहतात. ३० वर्षे कॉर्पोरेट नोकरी केल्यानंतर, त्या गेल्या १४ वर्षांपासून समाजकार्यात सक्रिय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.