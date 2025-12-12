देश

Menka Soni Oath: हातात भगवद्गीता घेऊन अमेरिकेत शपथ घेणाऱ्या मेनका सोनी कोण? लखननौमध्ये झाले जोरदार स्वागत

Grand Welcome in Lucknow After Historic Election Victory: अमेरिकेतील रेडमंड सिटी कौन्सिलमध्ये भारतीय अमेरिकन मेनका सोनींची निवड; भगवद्गीता हातात घेऊन घेतलेली शपथ चर्चेत. लखनौमध्ये त्यांच्या भव्य स्वागताने भारतीय संस्कृतीप्रेमाचा अभिमान पुन्हा अधोरेखित.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील राजधानी लखनौ येथील सरोजनीनगरमधील हिंद नगर कॉलनीतील रहिवासी असलेल्या मेनका सोनी आता अमेरिकेत भारतीय संस्कृतीला प्रोत्साहन देणार आहेत. त्यांची अमेरिकेतील वॉशिंग्टन राज्याच्या रेडमंड शहराच्या सिटी कौन्सिल मेंबर म्हणून निवड झाली आहे.

