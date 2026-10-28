Mercedes Accident न्यायाधीशाच्या १७ वर्षीय मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न? पोलीस आयुक्तांची उचलबांगडी, ४ पोलिसांचे निलंबन

केरळमध्ये मर्सिडीज हिट अँड रन प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आलीय. न्यायाधीशांच्या अल्पवयीन मुलाने भरधाव मर्सिडीज चालवत एका दुचाकीला धडक दिली होती. यात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, या घटनेनंतर मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप मृताच्या कुटुंबियांनी केला. या आरोपांनंतर आणि आंदोलनानंतर चार पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं. तर कोच्ची शहर पोलीस आयुक्त कालीराज महेश यांची उचलबांगडी करण्यात आलीय..रस्ते अपघाताच्या घटनेनंतर पोलिसांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा आणि चुकीच्या पद्धतीने प्रकरण हाताळल्यानं कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर येतेय. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या १७ वर्षीय मुलाने कारने दुचाकीस्वाराला उडवलं होतं. मध्यरात्री घडलेल्या या अपघातानंतर अल्पवयीनाला ताब्यात घेण्यात आलं होतं..मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी, २० किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा; पुर्णेकर समर्थकांच्या आंदोलनाचा फटका.न्यायाधीशांच्या अल्पवयीन मुलाला वाचवण्यासाठी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करताना चुकीचे कलम लावण्यात आल्याचा आरोप मृताच्या कुटुंबियांनी केला. दुसऱ्याच दिवशी अल्पवयीनाला जामीन मंजूर झाला होता. मात्र कुटुंबियांच्या आंदोलनामुळे अल्पवयीन आरोपीला पुन्हा ताब्यात घेण्यात आलं..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधीशांच्या नावावर असलेली मर्सिडीज कार त्यांचा मुलगा नेहमीच चालवायचा. घटनेच्या रात्री तो सोशल मीडियावर रील बनवण्यासाठी कार घेऊन गेला होता. घटना घडल्यानंतर न्यायाधीशांनी फोनमधून ते फुटेज डिलीट केल्याचा आरोप आहे. मात्र भरधाव वेगात कार चालवत असल्याचं फूटेज पोलिसांच्या हाती लागल्याचं सांगितलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.