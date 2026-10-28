देश

Mercedes Accident न्यायाधीशाच्या १७ वर्षीय मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न? पोलीस आयुक्तांची उचलबांगडी, ४ पोलिसांचे निलंबन

Mercedes Accident: केरळमध्ये न्यायाधीशांच्या अल्पवयीन मुलाने मर्सिडीजने दुचाकीला धडक दिल्यानं झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला. हे प्रकरण योग्य रितीने न हाताळल्यानं पोलीस कर्मचाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे.
Mercedes Crash Sparks Major Police Action

Mercedes Crash Sparks Major Police Action

Esakal

सूरज यादव
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केरळमध्ये मर्सिडीज हिट अँड रन प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आलीय. न्यायाधीशांच्या अल्पवयीन मुलाने भरधाव मर्सिडीज चालवत एका दुचाकीला धडक दिली होती. यात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, या घटनेनंतर मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप मृताच्या कुटुंबियांनी केला. या आरोपांनंतर आणि आंदोलनानंतर चार पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं. तर कोच्ची शहर पोलीस आयुक्त कालीराज महेश यांची उचलबांगडी करण्यात आलीय.

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