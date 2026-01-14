देश

६०० खोल्यांचे आलिशान हॉटेल्स, १० हजार कोटींची मालमत्ता; मेवाड राजघराण्यात वादाचा भडका, मृत्यूपत्रावरून भावंडांची लढाई कोर्टात

Mewar royal family महाराणा अरविंदसिंह मेवाड यांचं १६ मार्च २०२५ ला निधन झालं. निधनाच्या महिन्याभरापूर्वीच त्यांनी मृत्यूपत्रात मालमत्ता मुलगा लक्ष्यराजसिंह यांच्या नावावर केली. पण या मृत्यूपत्राला दोन बहिणींनी आव्हान दिलंय.
Mewar Royal Family Faces Major Property Dispute

Mewar Royal Family Faces Major Property Dispute

Esakal

सूरज यादव
Updated on

महाराणा प्रताप यांचे वंशज असलेल्या मेवाडच्या राजघराण्यात आता वारसाहक्काची लढाई सुरू आहे. यावरून वारसांनी थेट कोर्टात धाव घेतली आहे. महाराणा अरविंदसिंह मेवाड यांचं १६ मार्च २०२५ ला निधन झालं. निधनाच्या महिन्याभरापूर्वीच त्यांनी मृत्यूपत्र करून मालमत्ता मुलगा लक्ष्यराजसिंह यांच्या नावावर केली. पण आता याला अरविंदसिंह मेवाड यांच्या मुलींनी आव्हान दिलं आहे. वडील मद्यपानाच्या आहारी गेले होते आणि ते निर्णय घेण्याच्या मानसिकतेत नव्हते असा दावा मुलींनी केलाय.

Loading content, please wait...
Rajasthan
delhi high court
property
Udaipur
History

Related Stories

No stories found.