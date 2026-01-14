६०० खोल्यांचे आलिशान हॉटेल्स, १० हजार कोटींची मालमत्ता; मेवाड राजघराण्यात वादाचा भडका, मृत्यूपत्रावरून भावंडांची लढाई कोर्टात

महाराणा प्रताप यांचे वंशज असलेल्या मेवाडच्या राजघराण्यात आता वारसाहक्काची लढाई सुरू आहे. यावरून वारसांनी थेट कोर्टात धाव घेतली आहे. महाराणा अरविंदसिंह मेवाड यांचं १६ मार्च २०२५ ला निधन झालं. निधनाच्या महिन्याभरापूर्वीच त्यांनी मृत्यूपत्र करून मालमत्ता मुलगा लक्ष्यराजसिंह यांच्या नावावर केली. पण आता याला अरविंदसिंह मेवाड यांच्या मुलींनी आव्हान दिलं आहे. वडील मद्यपानाच्या आहारी गेले होते आणि ते निर्णय घेण्याच्या मानसिकतेत नव्हते असा दावा मुलींनी केलाय..मेवाड यांच्या वारसामध्ये एचआरएच ग्रुप ऑफ हॉटेल्समधील भागिदारीचाही समावेश आहे. या समुहाकडून राजस्थानमध्ये सुमारे ६०० खोल्यांचं लक्झरी हॉटेल आणि रिसॉर्ट चालवण्यात येतं. शिव निवास पॅलेस, जगमंदिर आयलँड पॅलेस या राजेशाही वास्तू यामध्ये आहेत. या मालमत्तांची किंमत १० हजार कोटींच्या घरात आहे..अजितदादांचे आरोप १०० टक्के खरे, भ्रष्टाचाराचा कळस त्यांनीच केलाय; सत्ताधारी आणि विरोधकही चोर, तत्कालीन अभियंत्याचेही खुलासे.उदयपूरच्या ऐतिहासिक मेवाड राजघराण्याचा मालमत्तेचा वाद आता दिल्ली कोर्टात पोहोचला आहे. अरविंद सिंह यांच्या मृत्यूपत्रावरून मुलगा लक्ष्यराज सिंह मेवाड, मुलगी पद्मजा कुमारी आणि भार्गवी यांच्यात वाद सुरू आहे. कोर्टात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार अरविंद सिंह मेवाड यांच्या मृत्यूपत्रात मालमत्तांचे दोन गटात वर्गीकरण केलं होतं. यात स्वकमाईची आणि दुसरी वारसा हक्काने मिळालेली संपत्ती यांचा समावेश होता. अरविंद सिंह यांनी स्वकमाईच्या संपत्तीचे बहुतांश अधिकार हे मुलगा लक्ष्यराजकडे दिले आहेत..उदयपूरमधील सिटी पॅलेस परिसरातील खासगी मालमत्ता, एचआरएच ग्रुप ऑफ हॉटेल्सशी संबंधित अधिकार, हॉटेल व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न आणि त्याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे मुलगा लक्ष्यराजकडे असतील असं मृत्यूपत्रात म्हटलंय. याच मृत्यूपत्राच्या आधारे लक्ष्यराज सिंह मेवाड यांनी स्वत:ला संपत्तीचा उत्तराधिकारी सांगत राजस्थान हायकोर्टात लेटर्स ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशनसाठी अर्ज केला..अरविंद यांच्या मुली पद्मजा कुमारी आणि भार्गवी यांनी मृत्यूपत्राला न्यायालयात आव्हान दिलंय. त्यांनी म्हटलं की, ज्या मालमत्ता स्वकमाईच्या सांगितल्या गेल्या आहेत त्या प्रत्यक्षात वंशपरंपरेनं चालत आलेल्या मेवाड राजघराण्याचा वारसा आहेत. यात सिटी पॅलेस, महाल, हॉटेल आणि इतर जमिनींचा समावेश असून त्या एका व्यक्तीची खासगी संपत्ती असू शकत नाहीत..कौटुंबिक आणि राजघराण्याची वंशपरंपरागत मालमत्तेचं वाटप सर्व वारसांमध्ये समान व्हायला हवं असं म्हणत पद्मजा कुमारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तर भार्गवी यांनी जोधपूरमध्ये याचिका दाखल केली होती. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच मृत्यूपत्रावर सुनावणी कऱणं अडचणीचं ठरत असल्यानं हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलं..मेवाडच्या राजघराण्याची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता अंदाजे १० हजार कोटींच्या वर आहे. मात्र ऐतिहासिक वारसास्थळांचा यात समावेश असल्यानं याची किंमत करणं सोपं नाही. या मालमत्तांची अधिकृत सरकारी किंमत उपलब्ध नाही. मेवाडच्या राजघराण्याच्या संपत्तीवरूनचा वाद गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू आहे. १९८० च्या दशकातही मोठा वाद झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.