MICA Social Media: आशयनिर्मितीचे आता व्यावसायिक प्रशिक्षण; अहमदाबादच्या ‘मुद्रा इन्स्टिट्यूट’चा खास अभ्यासक्रम

नवी दिल्ली : अहमदाबाद येथील ‘मुद्रा इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्स’ (एसआयसीए) या प्रतिष्ठित संस्थेने आता आशय निर्मात्यांना व्यावसायिक बनविणारा ‘दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर प्रोग्रॅम हा नवीन अभ्यासक्रम सुरू केला आहे..या अभ्यासक्रमामध्ये ऑनलाइन व्यवसाय, रणनीती आणि प्रभावामागचा परिणाम याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. या २५ आठवड्यांच्या अभ्यासक्रमामध्ये आशयनिर्मितीच्या पारंपरिक धड्यांबरोबरच थेट व्यावसायिक पातळीवर निर्मितीचे काम करणारी मंडळी, उद्योजक, मार्केटिंग तज्ज्ञ आणि सक्रिय व्यावसायिक यांच्याकडून मार्गदर्शन मिळू शकेल. या माध्यमातून प्रभावी असा वैयक्तिक ब्रँड कसा तयार करायचा? हे शिकण्याचीही संधी मिळेल..याबाबत बोलताना ‘एमआयसीए’च्या कार्यक्रम संचालक फाल्गुनी वासवदा म्हणाल्या की, ‘‘ आशयनिर्मितीची बाजारपेठ ही झपाट्याने विस्तारत चालली असून आज तिची उलाढाल ही अडीचशे अब्ज डॉलरची आहे. दिवसेंदिवस अनेक लोक या व्यावसायिक आशय निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये येत असल्याने स्पर्धा देखील तीव्र झाली आहे..ट्रेंड्स हे अल्पजीवी असतात तर अल्गोरिदमबाबत कोणताही अंदाज आपल्याला बांधता येत नाही. अशा या बहुआयामी डिजिटल विश्वामध्ये केवळ सृजनशीलता ही पुरेशी नाही. तुम्हाला या क्षेत्रामध्ये खरोखरच यशस्वी व्हायचे असेल तर प्रभावाची संरचना, रणनीती आणि आपल्या दैनंदिन डिजिटल व्यवहाराचे रूपांतर स्थायी उद्योगामध्ये कसे करायचे? याचे प्रशिक्षण घेणे गरजेचे आहे..तुमचा ऑनलाइन प्रभाव हे योगायोगाने मिळणारे यश नाही तर तो एका रणनितीचा भाग आहे, हे या अभ्यासक्रमामागचे सूत्र आहे. आजमितीस कुणीही आशयनिर्मिती करू शकतो पण फार कमी लोकांना त्यांचा प्रभाव कसा कायम ठेवायचा हे समजू शकते. यात तुम्हाला यश आले तर त्यातून आर्थिक कमाई होऊ शकते तसेच तुमचा स्वतःचा डिजिटल ब्रँड देखील तयार होऊ शकतो.’’.Premium| India District Gazetteers: डिजिटल युगात स्थानिक दस्तावेजीकरण पुन्हा महत्त्वाचे?.देशमुख, शेठ यांचा समावेशडिजिटल रणनितीकार, प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात अध्यापनाचे कार्य करणारे सिद्धार्थ देशमुख यांच्याकडून विद्यार्थ्यांना डिजिटल युगाचे तंत्र आणि मंत्र जाणून घेता येतील. पॉडकास्ट, लिंक्डइन आणि युट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मवर ते सक्रिय असतात. ‘माँक एंटरटेन्मेंट’चे सीईओ आणि सहसंस्थापक विराज शेठ हे देखील हे देखील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.