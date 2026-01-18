देश

Gig Workers: गिग कामगारांसाठी दिलासादायक निर्णय! कर्ज देणारी नवी योजना जाहीर; वेळेवर कर्जफेड केल्यास क्रेडिट लिमिट वाढणार

Gig Workers Loan: गिग कामगारांसाठी एक नवीन सूक्ष्म कर्ज योजना एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होईल. असुरक्षित कर्जे उपलब्ध असतील, वेळेवर परतफेड केल्यास क्रेडिट मर्यादा वाढेल आणि रुपे क्रेडिट कार्ड मिळेल.
Delivery partners celebrate as Zomato and Swiggy accept gig workers’ demands, announcing a salary hike after nationwide strike pressure.

Delivery partners celebrate as Zomato and Swiggy accept gig workers’ demands, announcing a salary hike after nationwide strike pressure.

esakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्र सरकारने गिग कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी एक ऐतिहासिक सूक्ष्म कर्ज योजना आखली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होणारा हा उपक्रम पीएम-स्वनिधी योजनेच्या धर्तीवर कार्य करेल. ज्याचा फायदा लाखो डिलिव्हरी भागीदार आणि घरगुती मदतनीसांना होईल. या योजनेचा प्राथमिक उद्देश पारंपारिक कर्ज मिळविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या कामगारांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे आहे.

Loading content, please wait...
Credit Card
loans
Payment
Bank Loan

Related Stories

No stories found.