Gig Workers: गिग कामगारांसाठी दिलासादायक निर्णय! कर्ज देणारी नवी योजना जाहीर; वेळेवर कर्जफेड केल्यास क्रेडिट लिमिट वाढणार

केंद्र सरकारने गिग कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी एक ऐतिहासिक सूक्ष्म कर्ज योजना आखली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होणारा हा उपक्रम पीएम-स्वनिधी योजनेच्या धर्तीवर कार्य करेल. ज्याचा फायदा लाखो डिलिव्हरी भागीदार आणि घरगुती मदतनीसांना होईल. या योजनेचा प्राथमिक उद्देश पारंपारिक कर्ज मिळविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या कामगारांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे आहे..तळागाळात बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारने या दूरगामी योजनेसाठी ₹७,३३२ कोटींचे मोठे बजेट वाटप केले आहे. नवीन सूक्ष्म कर्ज योजनेअंतर्गत, पात्र गिग कामगारांना कोणत्याही हमीशिवाय ₹१०,००० पर्यंतचे प्रारंभिक कर्ज दिले जाईल. हे कर्ज कामगारांना त्यांच्या लहान व्यवसायांना किंवा सायकली किंवा उपकरणे खरेदी करण्यासारख्या कामाशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यास मदत करण्यासाठी दिले जात आहे..या आर्थिक मदतीद्वारे असंघटित क्षेत्रातील लोकांना सावकारांच्या तावडीतून सोडवून बँकिंग मुख्य प्रवाहात आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे जर लाभार्थीने पहिले १०,००० रुपयांचे कर्ज वेळेवर फेडले तर त्यांची क्रेडिट मर्यादा वाढवली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात, कामगार २०,००० रुपयांच्या आणि नंतर ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या मोठ्या कर्जासाठी पात्र असतील. वेळेवर पैसे भरणाऱ्या लाभार्थ्यांना ७ टक्के व्याज अनुदान आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी विशेष प्रोत्साहन देखील मिळेल..या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे, कारण या डेटाबेसमधून लाभार्थी ओळखले जातील. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत, अंदाजे ३१ कोटी असंघटित कामगार आणि ५ लाखांहून अधिक गिग कामगारांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. या सरकारी कर्ज प्रक्रियेत युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) असलेल्या सक्रिय कामगारांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल..सरकारने जाहीर केले आहे की जे लाभार्थी त्यांचे दुसरे कर्ज यशस्वीरित्या परत करतील त्यांना UPI शी जोडलेले एक विशेष RuPay क्रेडिट कार्ड मिळेल. डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देणे आणि कामगारांच्या भविष्यातील कर्ज पात्रतेला अधिक बळकटी देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना आता केवळ मोठी शहरेच नव्हे तर लहान शहरे आणि अर्ध-शहरी भागात विस्तारली जाईल..२०३० पर्यंत चालणाऱ्या या योजनेने एकूण १.१५ कोटी लोकांना लाभ देण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी पाच दशलक्ष नवीन लाभार्थी जोडले जात आहेत. कार्यरत कर्जांची ही उपलब्धता गिग अर्थव्यवस्थेत गुंतलेल्या तरुणांसाठी प्रगतीची नवीन दारे उघडण्यास मदत करेल. केंद्र सरकारची ही विशेष सूक्ष्म कर्ज योजना एप्रिल २०२६ पासून देशभरात लागू केली जाईल..पहिल्या टप्प्यात लाभार्थ्यांना कोणत्याही हमीशिवाय १०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. वेळेवर पैसे भरल्यास ते प्रथम २०,००० रुपयांपर्यंत आणि नंतर जास्तीत जास्त ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवता येते. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत गिग कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार ज्यांच्याकडे UAN कार्ड आहे ते पात्र असतील. वेळेवर पेमेंट करणाऱ्या लाभार्थ्यांना सात टक्के व्याज अनुदान आणि डिजिटल पेमेंटवर बक्षिसे दिली जातील.