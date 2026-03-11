LPG Supply in India : युद्धामुळे LPG चा पुरवठ्याचं संकट; इंटरनेटवरही होणार परिणाम?

Telecom Sector LPG Crisis : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे देशात एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्याचं संकट निर्माण झालं आहे. या संकटाचा परिणाम केवळ स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित नसून टेलिकॉम क्षेत्रावरही होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती दीर्घकाळ कायम राहिल्यास मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे..टेलिकॉम सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना मिळणारा एलपीजीचा पुरवठा अचानक थांबवण्यात आला आहे. सरकारने तेल कंपन्यांना प्रथम घरगुती ग्राहकांना गॅस उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रासमोर नवे संकट उभे राहिले आहे..Premium|Artificial Intelligence चा जन्म व बाल्यावस्थेपासून आजपर्यंतचे संक्रमण कसे झाले..?.टेलिकॉम टॉवर तयार करण्याच्या प्रक्रियेत गॅल्वनायझेशनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. या प्रक्रियेसाठी एलपीजी किंवा गॅस-आधारित इंधनाची गरज असते. जर हा पुरवठा दीर्घकाळ बंद राहिला, तर टॉवर तयार करणाऱ्या कारखान्यांचे उत्पादन मंदावू शकते किंवा काही युनिट्सना तात्पुरते बंदही करावे लागू शकते. याचा थेट परिणाम देशात नवीन टेलिकॉम टॉवर उभारण्यावर आणि नेटवर्क पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर होऊ शकतो..भारतामधील मोबाईल नेटवर्कचा मोठा भाग टेलिकॉम टॉवरवर अवलंबून आहे. जर नवीन टॉवर उभारण्याचा वेग कमी झाला किंवा नेटवर्कमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या, तर भविष्यात कनेक्टिव्हिटीवर परिणाम दिसू शकतो. विशेषतः ज्या भागांमध्ये आधीच नेटवर्क कमकुवत आहे, तेथे परिस्थिती अधिक कठीण होऊ शकते. टेलिकॉम क्षेत्राशी संबंधित संघटनांनी सरकारकडे डिजिटल पायाभूत सुविधांना अत्यावश्यक सेवांमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच टॉवर निर्मिती उद्योगांना एलपीजी पुरवठ्यात प्राधान्य देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे..Premium|Mumbai Pune Expressway Safety: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज: गॅस टँकर अपघातांचा धोका.तज्ज्ञांच्या मते, सध्या मोबाईल किंवा इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद होण्याची परिस्थिती नाही. मात्र एलपीजी पुरवठ्यातील अडथळे दीर्घकाळ कायम राहिल्यास नेटवर्क विस्तार आणि 5G सेवांच्या विस्ताराचा वेग कमी होऊ शकतो. यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांच्या भविष्यातील योजना प्रभावित होऊ शकतात आणि काही भागांमध्ये नेटवर्क क्षमता वाढवण्याचे कामही ठप्प होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.