AI.iShodh Marathi bot: लंडनस्थित मराठी तंत्रज्ञाची कमाल; मिलिंद तुरे यांचा ‘AI.iShodh’ स्वस्त एआय सपोर्ट बॉट ग्रामीण बँका व लघुउद्योजकांसाठी वरदान

पाली : बँकेत वारंवार विचारले जाणारे तेच ते प्रश्न असोत किंवा एखाद्या ट्रॅव्हल एजन्सीकडे केली जाणारी चौकशी, ग्राहक सेवेसाठी कर्मचाऱ्यांचा बराच वेळ आणि शक्ती खर्ची पडते. या समस्येवर लंडनमध्ये स्थायिक असलेल्या व मूळ रायगड जिल्ह्यातील पाली येथील मिलिंद तुरे या तरुण मराठी संगणक तंत्रज्ञाने एक जबरदस्त तोडगा शोधला आहे. मिलिंद यांनी 'AI.iShodh' (आयशोध) नावाचे एक विशेष व्यासपीठ विकसित केले असून, त्याद्वारे लहान व्यावसायिक व लघुउद्योगांसाठी अत्यंत कमी खर्चात 'एआय सपोर्ट बॉट' उपलब्ध करून दिला आहे..व्यावसायिकाला फक्त त्यांचे नियम, पॉलिसी किंवा माहितीचे पीडीएफ डॉक्युमेंट्स सिस्टीममध्ये अपलोड करावे लागतात. जेव्हा एखादा ग्राहक प्रश्न विचारतो, तेव्हा हा बॉट त्या डॉक्युमेंट्समधून अचूक माहिती शोधतो आणि काही सेकंदातच ग्राहकाला त्याच्या भाषेत (मराठीसह इतर भाषांत) उत्तर देतो.मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे एआय तंत्रज्ञानासाठी मोठी गुंतवणूक असते, मात्र ग्रामीण भागातील सहकारी बँका, छोटे किरकोळ व्यापारी, शिक्षण संस्था आणि ट्रॅव्हल एजन्सींना हे तंत्रज्ञान परवडत नाही. मिलिंद यांनी हा संपूर्ण तंत्रज्ञान संच (Technology Stack) मुद्दाम परवडणाऱ्या दरात ठेवला आहे. त्यामुळे कोणतीही मोठी भांडवली गुंतवणूक न करता ग्रामीण भागातील छोटे व्यावसायिकही आता जागतिक दर्जाची ग्राहक सेवा देऊ शकतील..'AI.iShodh' चा हा बॉट आधुनिक 'लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स' (LLM) आणि 'व्हेक्टर डेटाबेस'वर आधारित आहे. याची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे 'Retrieval-Augmented Generation' (RAG) ही पद्धत होय.लंडनमध्ये राहून आपल्या मातीतील व्यवसायांच्या प्रगतीसाठी आणि मराठी भाषेला तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी मिलिंद यांनी उचललेल्या या पावलाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..भारतातील लहान उद्योजकांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान परवडणाऱ्या दरात मिळावे, हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामीण बँका असोत किंवा छोटे स्टार्टअप्स, प्रत्येकाला एआयचा फायदा घेता आला पाहिजे. इच्छूक उद्योजकांनी ishodh.com या संकेतस्थळावर जाऊन या सेवेचा 'डेमो' नक्की अनुभवावा.मिलिंद तुरे, विकसक, AI.iShodh, लंडन.'AI.iShodh' प्लॅटफॉर्मची प्रमुख वैशिष्ट्येमिलिंद तुरे यांनी केवळ चॅटबॉटच नव्हे, तर 'ishodh.com' च्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांसाठी उपयुक्त एआय साधने विकसित केली आहेत.१. मराठी AI सहाय्यक:हा विशेष बॉट पूर्णपणे मराठी भाषेत संवाद साधण्यास सक्षम असून ग्रामीण भागातील नागरिक व वृद्धांसाठी संवादाची नवी वाट उघडतो.२.AI कस्टमर केअर बॉट: व्यावसायिक आपली कागदपत्रे अपलोड करून स्वतःचा 'कस्टमर सर्विस बॉट' तयार करू शकतात.३.मार्केट एआय (Market AI): शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसाठी तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषण करून देणारे साधन.४.स्मार्ट सीव्ही बॉट (CVBot): नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी त्यांचा सीव्ही एका बोलक्या लिंकमध्ये रूपांतरित करण्याची सुविधा, जिथे रिक्रूटर्स थेट प्रश्न विचारू शकतात.५. टॉल्किंग डेटाबेस : तांत्रिक कोडिंग न शिकता साध्या भाषेत प्रश्न विचारून डेटाबेसशी संवाद साधण्याची सोय.६. जीमेल एजंट (Gmail Agent): ई-मेलना आपोआप उत्तरे लिहिणे आणि मीटिंग शेड्यूल करणे यासाठी एआय सहाय्यक..ग्रामीण बँका आणि व्यापाऱ्यांसाठी 'वरदान'२४x७ उपलब्धता: फोन कॉल्सवर अवलंबून न राहता ग्राहकांना रात्री-अपरात्रीही त्वरित उत्तरे मिळतील.मानवी हस्तक्षेप (Human Escalation): अत्यंत क्लिष्ट प्रश्न असल्यास ते मानवी अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्याची विशेष सोय यात आहे.वेळेची बचत: सपोर्ट टीमचा ताण कमी होऊन ते महत्त्वाच्या कामांकडे लक्ष देऊ शकतील.झटपट सेटअप: कोणताही तांत्रिक अनुभव नसलेला व्यक्तीही आपला स्वतःचा बॉट अवघ्या काही मिनिटांत तयार करू शकतो..