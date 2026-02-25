३० हजारांची लाच घेतली अन् फसला, उपसंचालकाकडे ४ कोटींची रोकड, कोट्यवधींचं सोन् आणि अनेक ठिकाणी फ्लॅट; ट्रॉली बॅगेत पैसे

Crores In Cash And Gold Recovered During Raid : लाच प्रकरणी अटक केलेल्या अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी छाप्यात बेनामी संपत्ती आढळून आलीय. ओडिशात खाण उपसंचालकाला अटक करण्यात आली आहे. कोळसा व्यापाऱ्याला परवाना असूनही कोळसा डेपो चालवायला आणि वाहतुकीला परवानी देण्यासाठी खाण उपसंचालकाने ३० हजाराची लाच मागितली होती. यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अधिकाऱ्याला लाच घेताना अटक करण्यात आली. अटकेनंतर त्याच्या निवासस्थानी आणि ठिकाणांवर टाकलेल्या छाप्यात मोठं घबाड हाती लागलं आहे. त्याच्याकडून लाचेच्या रकमेसह मोठी रोकड जप्त केली आहे..ओडिशाच्या खाणकाम विभागातील उपसंचालक देवव्रत मोहंती यांच्यावर एसीबीने कारवाई केलीय. त्यांच्या भुवनेश्वरसह वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. त्यावेळी भुवनेश्वरमधील फ्लॅटमध्ये ४ कोटींची रोकड सापडलीय. पाटिया, भद्रक, कटकसह भुवनेश्वरमध्ये त्यांची कार्यालये आणि फ्लॅट असल्याचं समोर आलं आहे. देवव्रत मोहंतींच्या घरात १३० ग्रॅम सोनंही सापडलंय..Rajya Sabha : भाजपचे राज्यसभेचे उमेदवार ठरले, १० नेत्यांची नावे चर्चेत; यादी दिल्लीला पाठवली, कुणाला संधी?.भुवनेश्वरमध्ये छाप्यात एका ट्रॉली ५०० रुपयांच्या नोटांची बंडले ठेवण्यात आली होती. पोलिसांनी रोकड जप्त केली असून ही रक्कम ४ कोटी रुपये इतकी आहे. याशिवाय देवव्रत यांच्या कार्यालयात १.२० लाख रुपयांची रोकड आढळलीय. भुवनेश्वरमध्ये अडीच हजार चौरस फुटाची दोन मजली इमारत देवव्रत यांच्या नावावर आहे. अजूनही देवव्रत यांची चौकशी सुरू असून बेहिशोबी मालमत्तेचा तपास केला जात आहे..देवव्रत मोहंती हे कटक मंडळात उपसंचालक आहेत. त्यांनी कोळसा व्यापाऱ्याला परवानगी देण्यासाठी ३० हजारांची लाच मागितली होती. कोळसा व्यापाऱ्याने या प्रकरणी एसीबीकडे तक्रार केल्यानंतर सापळा रचून ३० हजारांची लाच देताना देवव्रत यांना अटक करण्यात आली. या अटकेनंतर चौकशी आणि तपासात बेहिशोबी मालमत्ता देवव्रत यांनी जमवल्याचं समोर आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.