मंत्र्यांसमोरच ऑपरेटरने मागितली ५० हजाराची लाच, अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण विभागातील धक्कादायक प्रकार

अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण विभागातील डेटा एंट्री ऑपरेटरने अनुदानाची रक्कम मंजूर करून देण्यासाठी तब्बल ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बिहारमध्ये ही घटना समोर आली आहे. एका फोन कॉलने या लाचखोरीचा पर्दाफाश झाला आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, सीतामढी येथील लाभार्थी आपली तक्रार घेऊन राज्याचे अनुसूचित जाती आणि जमाती कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान यांच्याकडे पोहोचले होते. सरकारी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी संबंधित कर्मचाऱ्याकडून पैशांची मागणी होत असल्याचं त्यांनी मंत्र्यांना सांगितलं. तक्रार ऐकल्यानंतर मंत्रीही थांबले नाहीत. त्यांनी तक्रारदारांनाच संबंधित कर्मचाऱ्याला लगेच फोन करण्यास सांगितलं..Beed ACB: सुनेत्रा पवारांच्या बैठकीनंतर घरी गेला अन् ४५ लाखांची लाच घेतली; वन अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात.फोन स्पीकरवर ठेवण्यात आला. खोलीत उपस्थित असलेल्या सर्वांसमोर डेटा एंट्री ऑपरेटरशी संवाद सुरू झाला. अनुदानाची रक्कम सोडण्यासाठी ५० हजार रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी त्या कर्मचाऱ्याने पुन्हा एकदा केली. समोर मंत्री स्वतः ऐकत आहेत, याची त्याला अजिबात कल्पना नव्हती..संभाषण संपताच मंत्री लखेंद्र पासवान यांनी तातडीने सीतामढीच्या जिल्हा कल्याण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. तसेच संबंधित डेटा एंट्री ऑपरेटरची सेवा तात्काळ समाप्त करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. इतकच नाही, तर ज्या कार्यालयात हा कर्मचारी कार्यरत होता, तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याप्रकरणी निष्काळजीपणा किंवा संगनमत आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..Jalgaon ACB Action : 'कॅल्क्युलेटर बाबा'च्या कार्यालयावर धाड! शेतजमीन मोजणीसाठी लाच घेताना 'भूमिअभिलेख'मधील दोघांना रंगेहाथ पकडले; जळगावातील खळबळजनक घटना.या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यात आला असून तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. याबाबत बोलताना मंत्री लखेंद्र पासवान म्हणाले, ''अनुसूचित जाती-जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. त्या हक्कासाठी जर कोणी लाच मागत असेल, तर त्याची कोणतीही गय केली जाणार नाही'', पुढील तपास सुरु असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.