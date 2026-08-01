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मंत्र्यांसमोरच ऑपरेटरने मागितली ५० हजाराची लाच, अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण विभागातील धक्कादायक प्रकार

Minister Hears ₹50,000 Bribe Demand Live : बिहारमध्ये ही घटना समोर आली आहे. एका फोन कॉलने या लाचखोरीचा पर्दाफाश झाला आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.
Minister Hears ₹50,000 Bribe Demand Live

Minister Hears ₹50,000 Bribe Demand Live

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण विभागातील डेटा एंट्री ऑपरेटरने अनुदानाची रक्कम मंजूर करून देण्यासाठी तब्बल ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बिहारमध्ये ही घटना समोर आली आहे. एका फोन कॉलने या लाचखोरीचा पर्दाफाश झाला आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

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