Telegram: टेलिग्रामवर मोफत चित्रपट आणि वेब सिरीज पाहणाऱ्यांना धक्का! आता फुकट काही पाहता येणार नाही; केंद्र सरकारची मोठी कारवाई

टेलिग्रामला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून पायरेटेड कंटेंट काढून टाकावा लागेल. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत टेलिग्रामला नोटीस बजावली आहे. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून पायरेटेड कंटेंट काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिओ सिनेमा, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सकडून टेलिग्रामवर कॉपीराइट केलेल्या कंटेंटची मोठ्या प्रमाणात पायरसी होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारींनंतर मंत्रालयाने ही कारवाई केली आहे. .तक्रारी आणि तपासणीच्या आधारे, ३,१४२ टेलिग्राम चॅनेल चित्रपट आणि ओटीटी कंटेंटसह पायरेटेड कंटेंट वितरित करत असल्याचे आढळून आले. चित्रपट-वेब सिरीज प्रेमी एकतर थिएटरमध्ये जातात किंवा जिओ, हॉटस्टार, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सबस्क्रिप्शन घेऊन ते पाहतात. परंतु एक मोठा वर्ग टेलिग्रामवर चित्रपट पाहतो. यासाठी तुम्हाला कोणतेही पैसे खर्च करावे लागत नाहीत किंवा कोणतेही सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागत नाही. परंतु जर तुम्ही असे केले तर सावधगिरी बाळगा, असे केल्याबद्दल तुम्हाला तुरुंगवास देखील होऊ शकतो..Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात वीज बिल कमी करायचय? वापरुन बघा 'या' 3 सोप्या ट्रिक्स; हळू हळू चालू लागेल मीटर.भारतात, चित्रपट किंवा वेब सिरीज तयार झाल्यानंतर फक्त त्याच्या निर्मात्यांनाच ते प्रसारित करण्याचा अधिकार आहे. इतर कोणतेही चॅनेल किंवा स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म फक्त तेव्हाच ते प्रसारित करू शकते जेव्हा त्यांच्याकडे तसे करण्याचा परवाना असेल. टेलिग्राम किंवा इतर कोणत्याही स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर असे करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि दंडनीय गुन्हा आहे..या महिन्याच्या सुरुवातीला, टेलिग्रामने त्यांचे नवीनतम अपडेट (आवृत्ती १२.५.०) लाँच केले. ज्यामध्ये ग्रुप्स, चॅट्स आणि मीडियासाठी नवीन वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. हायलाइट्समध्ये सदस्य टॅग्ज, खाजगी चॅट्समधील गोपनीयता नियंत्रणे, GIF कॅप्शन आणि एडिटिंग, फोटोंमधून इन्स्टंट स्टिकर्स आणि टेलिग्राम वापरून अॅप्स आणि वेबसाइट्समध्ये लॉग इन करण्याचा एक नवीन पर्याय समाविष्ट आहे..Yamaha Latest News : प्रीमियम दुचाकीची मागणी वाढतेय; 'यामाहा'चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवींदर सिंह यांचे मत.गट सदस्य आता त्यांच्या नावांमध्ये भूमिका, अभ्यासाचे क्षेत्र किंवा आवडी दर्शविणारे टॅग्ज जोडू शकतात. हे वापरकर्त्यांना कामाच्या ठिकाणी, शाळेत किंवा समुदाय गटांमध्ये स्वतःची ओळख पटवण्यास अनुमती देते. सदस्य स्वतःचे टॅग सेट करू शकतात की टॅग असाइनमेंट फक्त अॅडमिनपुरते मर्यादित करू शकतात हे अॅडमिन नियंत्रित करू शकतात. ग्रुप अॅडमिनसाठी टॅग्ज त्यांची भूमिका दर्शविण्यासाठी वेगळ्या रंगात दिसतात.