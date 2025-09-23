Mission Shakti 5.0 : नवरात्रीनिमित्त आता मुली बनणार एक दिवसाच्या प्रशासकीय अधिकारी, मिशन शक्ती ५.०ची धडाकेबाज सुरुवात

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशमध्ये मुलींच्या शिक्षण, सुरक्षितता आणि आत्मनिर्भरतेसाठी ‘मिशन शक्ती ५.०’ या अभियानाची सुरुवात मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. सोमवारपासूनच राज्याच्या सरकारी शाळांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. .या मोहिमेअंतर्गत, आज, २३ सप्टेंबर रोजी मुली विविध सरकारी विभागांमध्ये एक दिवसासाठी प्रशासकीय अधिकारी बनून कामकाज सांभाळणार आहेत. सोमवारी शाळांमध्ये मुलींनी रॅली काढली. तसेच पथनाट्यांद्वारे महिलांची सुरक्षा, शिक्षण आणि समाजात त्यांचा सहभाग वाढवण्याचा संदेश दिला. .Yogi Adityanath: मुलींना शाळेत घाला, सर्व काही मोफत आहे... मुख्यमंत्री योगींनी दिला आईला सल्ला, २०० लोकांच्या ऐकल्या समस्या .संपूर्ण राज्यातील सरकारी आणि कस्तुरबा गांधी विद्यालयांमध्ये मुलींनी बाल हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करणारे कार्यक्रम सादर केले. या निमित्ताने, दुर्गा देवीच्या नऊ रूपांवर आधारित पथनाट्येही सादर करण्यात आली. याचसोबत, मुलींना राणी लक्ष्मीबाई यांच्या आत्मसंरक्षणाचे प्रशिक्षणही दिले गेले..शालेय शिक्षण विभागाच्या महासंचालक मोनिका राणी म्हणाल्या की, “मिशन शक्ती ५.० हे अभियान मुलींना शिक्षण, सुरक्षितता आणि आत्मनिर्भरतेसाठी प्रेरित करण्याचा एक संकल्प आहे. प्रत्येक मुलीच्या प्रतिभेला आणि आत्मविश्वासाला वाव देणे हे आमचे कर्तव्य आहे.”.शिक्षण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह म्हणाले, “केवळ शिक्षण देणे हेच नव्हे, तर प्रत्येक मुलीला सक्षम, जागरूक आणि समाजाचे नेतृत्व करण्यास लायक बनवणे हे आमच्या सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ‘मिशन शक्ती ५.०’ हे याच प्रयत्नांचे प्रतीक आहे.”.Uttar Pradesh Government : उत्तर प्रदेश सरकारची ओबीसी सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना.३० सप्टेंबरपर्यंत होणारे कार्यक्रम:• २३ सप्टेंबर: विद्यार्थिनी एक दिवसाच्या अधिकारी बनतील.• २४ सप्टेंबर: ‘मीना दिवस’ साजरा केला जाईल आणि ‘निडर’ चित्रपट दाखवला जाईल.• २५ सप्टेंबर: कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील मुली बँक भेटी देऊन जागरूकतेचा अनुभव घेतील.• २६ सप्टेंबर: शाळांमध्ये प्रसिद्ध महिलांसोबत संवाद साधला जाईल आणि आत्मसंरक्षणाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.• २७ सप्टेंबर: पोलीस ठाण्यांना भेट देऊन सायबर गुन्हे आणि मदत क्रमांकांची माहिती दिली जाईल.• २८ सप्टेंबर: बालविवाह, महिला योजना आणि सामाजिक मुद्द्यांवर पथनाट्ये सादर केली जातील.• २९ सप्टेंबर: मुलींचे हक्क आणि त्यांच्यासाठी सुरू असलेल्या योजनांची माहिती दिली जाईल.• ३० सप्टेंबर: सरकारी रुग्णालयांना भेट देऊन आरोग्य तपासणी आणि जनजागृती केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.