देश

Mission Shakti 5.0 : नवरात्रीनिमित्त आता मुली बनणार एक दिवसाच्या प्रशासकीय अधिकारी, मिशन शक्ती ५.०ची धडाकेबाज सुरुवात

Girls Empowerment: उत्तर प्रदेशमध्ये मुलींच्या शिक्षण, सुरक्षितता आणि आत्मनिर्भरतेसाठी ‘मिशन शक्ती ५.०’ या अभियानाची सुरुवात मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. सोमवारपासूनच राज्याच्या सरकारी शाळांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.
Mission Shakti

Mission Shakti

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेशमध्ये मुलींच्या शिक्षण, सुरक्षितता आणि आत्मनिर्भरतेसाठी ‘मिशन शक्ती ५.०’ या अभियानाची सुरुवात मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. सोमवारपासूनच राज्याच्या सरकारी शाळांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Navratri Festival
festival
Officer
school girl
Durga
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com