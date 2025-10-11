Mission Shakti 5.0: ॲनिमियाविरुद्ध ९ लाख मुली-महिलांनी जिंकली लढाई, योगींच्या मिशन शक्तीने रचला इतिहास!

उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील मिशन शक्ती ५.० अंतर्गत राबवलेल्या 'ॲनिमियामुक्त अभियाना'त कानपूर जिल्ह्याने नवा इतिहास घडवला आहे. बुधवार दिनी जिल्ह्याच्या ४५०० हून अधिक केंद्रांवर एकाच वेळी हे अभियान चालवण्यात आले, ज्यात तब्बल ९ लाख, ४ हजार, १४१ महिला, किशोरी (तरुणी) आणि विद्यार्थिनींनी एकत्र आयरन फॉलिक ॲसिडची लाल गोळी खाऊन आरोग्याबद्दल जागरूकता दाखवली.कानपूरची ही कामगिरी केवळ जिल्ह्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर प्रदेशसाठी गौरवास्पद उदाहरण ठरली आहे..उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा होणार सन्मानजिल्हा प्रशासनाने आता या अभियानाच्या पुढील टप्प्यात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ज्या केंद्रांवर सर्वाधिक महिला आणि मुलींनी आयर्नची गोळी घेतली, तेथील कर्मचाऱ्यांना सोमवार दिनी सन्मानित केले जाणार आहे. या कार्यक्रमात, ज्या विभागीय टीम्सनी या अभियानाला 'जनआंदोलनाचे' स्वरूप दिले, त्यांचाही सत्कार करण्यात येणार आहे..जिल्हाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, "मिशन शक्ती आता महिलांच्या सुरक्षेच्या पलीकडे जाऊन, त्यांच्या आरोग्य आणि आत्मविश्वासाला बळ देणारे अभियान बनले आहे." त्यांनी सीडीओ दीक्षा जैन, सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी यांच्यासह आरोग्य, शिक्षण, पंचायती राज आणि अंगणवाडी विभागाच्या टीमचे अभिनंदन केले. 'टीम भावना आणि सामूहिक प्रयत्नांतूनच ॲनिमियामुक्त कानपूरचे स्वप्न साकार होईल,' असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..'लाल गोळी' बनली निरोगी समाजाची आधारशिलामुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन यांच्या नेतृत्वाखाली विकास भवनमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे आयर्नची गोळी घेऊन हा संदेश दिला की, 'निरोगी महिलाच निरोगी कुटुंब आणि समृद्ध समाजाचा पाया आहे.' लक्ष्यपूर्ती: एसीएमओ डॉ. उदयभान सिंह यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात १४ लाख महिलांना या अभियानाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि पहिल्याच टप्प्यात ९ लाखांहून अधिक महिलांपर्यंत पोहोचणे हे मोठे यश आहे..ॲनिमियाची समस्या: राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, १५ ते १७ वयोगटातील ५७% किशोरी आणि ५० वर्षांखालील ६०% महिला ॲनिमियाने त्रस्त आहेत. हे अभियान त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा घेऊन आले आहे. गर्भवती महिलांसाठी महत्त्वाचे: डफरिन हॉस्पिटलच्या सीएमएस डॉ. रुची जैन म्हणाल्या की, गरोदरपणात आणि प्रसूतीनंतर दोन्ही काळात आयर्नची गोळी अत्यंत आवश्यक आहे. हे अभियान महिलांना सक्षम आणि कुटुंबांना निरोगी बनवेल..Women Empowerment: जंगलराज नव्हे तर महिलाराज ! UPIT मध्ये बचतगटांची हवा, एका दिवसात १० टन ऑर्डर अन्...शाळा आणि गावांमध्ये उत्सवाचे वातावरणआयर्न गोळ्या वाटपाच्या वेळी शाळांमध्ये विद्यार्थिनींच्या टाळ्यांचा गजर झाला, तर गावच्या चौपाल आणि अंगणवाडी केंद्रांवर आनंदाचे वातावरण होते. एस. एन. सेन कॉलेज, एच.बी. महिला महाविद्यालय, डीएव्ही कॉलेज तसेच नरवल, घाटमपूर आणि बिठूरसारख्या ग्रामीण भागातील केंद्रांवर महिलांची मोठी उपस्थिती होती. विद्यार्थिनींनी स्पष्टपणे सांगितले की, "ही गोळी लहान असली तरी तिचा परिणाम मोठा आहे. स्वतःला आणि कुटुंबाला निरोगी ठेवण्यासाठी आता दर आठवड्याला ती नियमाने खाऊ.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.