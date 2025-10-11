देश

Mission Shakti 5.0: ॲनिमियाविरुद्ध ९ लाख मुली-महिलांनी जिंकली लढाई, योगींच्या मिशन शक्तीने रचला इतिहास!

Women Health: उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये मिशन शक्ती ५.० अंतर्गत ९ लाख महिला-मुलींनी आयर्न फॉलिक ॲसिडची गोळी घेतली. आरोग्य आणि जागरूकतेसाठी हा उपक्रम ऐतिहासिक ठरला आहे. महिला आरोग्य, किशोरींची पोषण स्थिती, आणि समाजातील निरोगी जीवन यासाठी हा अभियान मोठा टप्पा ठरला आहे.
Mission Shakti 5.0

Mission Shakti 5.0

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील मिशन शक्ती ५.० अंतर्गत राबवलेल्या 'ॲनिमियामुक्त अभियाना'त कानपूर जिल्ह्याने नवा इतिहास घडवला आहे. बुधवार दिनी जिल्ह्याच्या ४५०० हून अधिक केंद्रांवर एकाच वेळी हे अभियान चालवण्यात आले, ज्यात तब्बल ९ लाख, ४ हजार, १४१ महिला, किशोरी (तरुणी) आणि विद्यार्थिनींनी एकत्र आयरन फॉलिक ॲसिडची लाल गोळी खाऊन आरोग्याबद्दल जागरूकता दाखवली.कानपूरची ही कामगिरी केवळ जिल्ह्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर प्रदेशसाठी गौरवास्पद उदाहरण ठरली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
women
awareness
women empowerment
health
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com