Dairy Farming Success : ‘गृहिणी ते लखपती दीदी' दोन गाईंपासून सुरू केलेला प्रवास, आज २५ लिटर दूध विकून महिन्याला ४४ हजार कमाई

एका साध्या गृहिणीपासून 'लखपती दीदी' बनण्यापर्यंतचा प्रवास करणाऱ्या धर्मपूर गावातील रेणू देवी यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'मिशन शक्ती' मोहिमेतून एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आता गावातील इतर महिलांसाठीही प्रेरणा बनला आहे..सहभागातून मिळाली नवी दिशारेणू देवी यांचा प्रवास सुरू झाला, जेव्हा त्या 'चमेली स्वयं सहायता समूह'शी जोडल्या गेल्या. इथे त्यांनी सामूहिक काम करण्याचे आणि बचत करण्याचे महत्त्व शिकले. पण, त्यातून मिळणारे उत्पन्न कुटुंबाच्या गरजांसाठी पुरेसे नव्हते. त्याच वेळी, त्यांच्या गावात 'श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर' या संस्थेचे दूध संकलन केंद्र सुरू झाले. संस्थेच्या बैठकांमध्ये रेणू देवींना समजले की, दुधाच्या गुणवत्तेनुसार चांगला भाव मिळेल आणि पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतील. तेव्हा त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाचा एक नवा मार्ग दिसला..दुधाच्या व्यवसायातून मोठी भरारीया संस्थेशी जोडण्यापूर्वी रेणू देवींकडे फक्त दोन गाई होत्या, ज्यातून दररोज चार लिटर दूध मिळत असे. ७ डिसेंबर २०२३ रोजी त्या संस्थेच्या सदस्य बनल्या. संस्थेकडून त्यांना दुधाची गुणवत्ता तपासण्याचे प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मदत मिळाली. यामुळे प्रेरित होऊन, त्यांनी आणखी तीन गाई विकत घेतल्या. आता त्यांच्याकडे पाच गाई आहेत आणि त्या दररोज २५ लिटर दूध संकलन केंद्रावर जमा करतात.त्यांच्या या मेहनतीचे फळ मिळाले असून, त्यांनी आतापर्यंत वार्षिक साडेचार लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवसाय केला आहे. त्यांचे मासिक उत्पन्न सुमारे ४४ हजार रुपये आहे. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते, ज्यामुळे त्या नियमित बचत करत आहेत..इतरांसाठी प्रेरणारेणू देवी सांगतात की, "मुख्यमंत्री योगी यांच्या योजनांनी माझ्या आयुष्याला नवी दिशा दिली. आता मी माझ्या तीन मुलांना चांगल्या शाळेत शिकवू शकते आणि कुटुंबाला आर्थिक मदत करू शकते." त्यांना मिळालेल्या मदतीमुळे आत्मविश्वास वाढला असून, त्या आता गावातील इतर महिलांनाही आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रेरित करत आहेत. त्यांच्या प्रेरणेतून आतापर्यंत ६९ महिला या संस्थेशी जोडल्या गेल्या आहेत.'मिशन शक्ती' अभियानामुळे रेणू देवींसारख्या हजारो ग्रामीण महिलांना सुरक्षितता, सन्मान आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' घडवण्यासाठी रेणू देवींसारख्या महिलाच खऱ्या प्रेरणास्थान आहेत.