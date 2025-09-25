देश

Dairy Farming Success : ‘गृहिणी ते लखपती दीदी' दोन गाईंपासून सुरू केलेला प्रवास, आज २५ लिटर दूध विकून महिन्याला ४४ हजार कमाई

Inspiring Other Women Towards Self-Reliance : योगी सरकारच्या ‘मिशन शक्ती’ने घडवली क्रांती; रेणू देवींसारख्या महिलांना मिळतंय नवं बळ
Uttar Pradesh Lakhpati Didi Renudevi Milk Business

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

एका साध्या गृहिणीपासून ‘लखपती दीदी’ बनण्यापर्यंतचा प्रवास करणाऱ्या धर्मपूर गावातील रेणू देवी यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'मिशन शक्ती' मोहिमेतून एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आता गावातील इतर महिलांसाठीही प्रेरणा बनला आहे.

