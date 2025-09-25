देश

Mission Shakti: जेव्हा 'सुजाता दीदीं'नी दार वाजवले...! एका अंगणवाडी कार्यकर्तीने जिंकली कुपोषणाविरुद्धची लढाई

Navratra Special Anganwadi Worker with a Mission: रामगड गावातील सुजाता कुशवाहा ठरल्या परिवर्तनाची ज्योत; मिशन शक्तीने दिला नवा आत्मविश्वास
सकाळ वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'मिशन शक्ती' अभियानामुळे उत्तर प्रदेशात महिला सक्षमीकरणाचा चेहरा बदलत आहे. याच अभियानाअंतर्गत, चंदौली जिल्ह्यातील रामगड गावातील अंगणवाडी कार्यकर्ती सुजाता कुशवाहा यांनी आपल्या अथक परिश्रमाने हे सिद्ध केले आहे की, एक महिला आपल्या कामातून संपूर्ण समाजाला नवी दिशा देऊ शकते.

