Mission Shakti: जेव्हा 'सुजाता दीदीं'नी दार वाजवले...! एका अंगणवाडी कार्यकर्तीने जिंकली कुपोषणाविरुद्धची लढाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'मिशन शक्ती' अभियानामुळे उत्तर प्रदेशात महिला सक्षमीकरणाचा चेहरा बदलत आहे. याच अभियानाअंतर्गत, चंदौली जिल्ह्यातील रामगड गावातील अंगणवाडी कार्यकर्ती सुजाता कुशवाहा यांनी आपल्या अथक परिश्रमाने हे सिद्ध केले आहे की, एक महिला आपल्या कामातून संपूर्ण समाजाला नवी दिशा देऊ शकते..जेव्हा 'सुजाता दीदीं'नी दार वाजवलेरामगड गावात हरिश्चंद्र पासवान यांचा मुलगा आदर्श गंभीर कुपोषणाने त्रस्त होता. त्याच्यात खेळण्याची ताकद नव्हती आणि त्याच्या डोळ्यांतली चमकही हरवली होती. घरची परिस्थिती गरीब असल्यामुळे, कुटुंबाला पोषण आणि स्वच्छतेची फारशी माहिती नव्हती. अशा परिस्थितीत सुजाता कुशवाहा यांनी 'मिशन शक्ती'च्या भावनेने आपली जबाबदारी पार पाडली.त्यांनी अनेक वेळा हरिश्चंद्र यांच्या दारात जाऊन त्यांच्या मुलाची काळजी घेण्याबद्दल समजावले. त्यांनी आई-वडिलांना सांगितले की, "बाळ आपोआप ठीक होणार नाही, तर त्याला योग्य आहार आणि काळजीनेच निरोगी बनवता येईल." त्यांच्या याच दृढ निश्चयामुळे एका मुलाचे आयुष्य बदलले..सतत पाठपुरावा आणि प्रयत्नांचे यशसुजाता यांनी आदर्शला अंगणवाडी केंद्रात बोलावून त्याचे वजन आणि उंची तपासली. जवळच्या आरोग्य केंद्रात नेऊन डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेतली आणि आवश्यक औषधेही उपलब्ध करून दिली. त्यांनी आदर्शच्या कुटुंबाला पूरक आहार कधी आणि किती द्यायचा, हे सांगितले. सोबतच, स्वच्छ पाणी, नियमित हात धुणे आणि स्वच्छतेचे महत्त्वही पटवून दिले.आपल्या पदरचे पैसे खर्च करून त्यांनी आदर्शसाठी शेंगदाणा पावडर दिली. अनेक आठवडे त्यांनी आदर्शचा नियमित पाठपुरावा केला, कुटुंबाशी संवाद साधला आणि आहारविषयक सल्ला दिला. त्यांच्या या प्रयत्नांचे चांगले परिणाम दिसून आले. आदर्शचे वजन आणि उंची वाढली आणि आता तो इतर मुलांसारखा हसतो आणि खेळतो..सुजाता कुशवाहा यांचा हा प्रयत्न केवळ एका मुलापुरता मर्यादित नव्हता. त्यांनी या उदाहरणातून संपूर्ण गावाला हा संदेश दिला की, जर महिला जागरूक झाल्या, तर कुपोषणासारखी समस्या पूर्णपणे संपवता येते. सुजाता म्हणतात, "मी अनेक वेळा लोकांना समजावून सांगितले, काही लोक ऐकत नव्हते, पण मी हार मानली नाही. आता जेव्हा ती मुले खेळताना आणि हसताना दिसतात, तेव्हा माझ्या कष्टाचे चीज झाले असे वाटते." .योगी सरकारचे 'मिशन शक्ती'योगी सरकारचे 'मिशन शक्ती' अभियान महिलांना केवळ सुरक्षा आणि सन्मानच देत नाही, तर त्यांना बदलाचे नेतृत्व करण्याची ताकदही देत आहे. सुजाता कुशवाहा यांच्यासारख्या अंगणवाडी कार्यकर्त्या याचे उत्तम उदाहरण आहेत. त्यांनी दाखवून दिले की, जेव्हा एका महिलेला सक्षम बनवले जाते, तेव्हा ती आपले कुटुंब, समाज आणि येणाऱ्या पिढीचे भविष्य सुरक्षित करू शकते..