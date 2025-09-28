देश

Success Story: मशरूम शेतीतून ५० हजारांची कमाई; ‘मिशन शक्ती’मुळे महिलांसाठी उघडले स्वावलंबनाचे दार

Mission Shakti Empowering Rural Women in Uttar Pradesh: नेहा कश्यपची प्रेरणादायी कहाणी: १० महिलांना घेऊन मशरूम शेतीतून मिळवला सन्मान आणि सुरक्षिततेचा मार्ग
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर जिल्ह्यातील जिन्दपुरा गावातील नेहा कश्यप या 'मिशन शक्ती' अंतर्गत महिला सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनाचा एक उत्तम आदर्श म्हणून पुढे आल्या आहेत. 'एकता स्वयं सहायता गट' (SHG) च्या अध्यक्षा म्हणून, नेहा यांनी १० हून अधिक ग्रामीण महिलांना एकत्र आणून मशरूम शेतीचा हा अनोखा व्यवसाय सुरू केला.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या महिला सक्षमीकरण मोहिमेमुळे नेहा यांना केवळ आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले नाही, तर ग्रामीण महिलांसाठी सुरक्षितता आणि सन्मानाचा नवा मार्गही खुला झाला. छोट्या बचतीतून मोठा व्यवसाय उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजनेतून नेहा कश्यप यांनी 'एकता समूह' स्थापन केला.

Farmer
women
women empowerment
women life
Mashroom
Success story
Success Story of Farmers' Children

