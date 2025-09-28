Success Story: मशरूम शेतीतून ५० हजारांची कमाई; ‘मिशन शक्ती’मुळे महिलांसाठी उघडले स्वावलंबनाचे दार

उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर जिल्ह्यातील जिन्दपुरा गावातील नेहा कश्यप या 'मिशन शक्ती' अंतर्गत महिला सुरक्षा, सन्मान आणि स्वावलंबनाचा एक उत्तम आदर्श म्हणून पुढे आल्या आहेत. 'एकता स्वयं सहायता गट' (SHG) च्या अध्यक्षा म्हणून, नेहा यांनी १० हून अधिक ग्रामीण महिलांना एकत्र आणून मशरूम शेतीचा हा अनोखा व्यवसाय सुरू केला. .मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या महिला सक्षमीकरण मोहिमेमुळे नेहा यांना केवळ आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले नाही, तर ग्रामीण महिलांसाठी सुरक्षितता आणि सन्मानाचा नवा मार्गही खुला झाला. छोट्या बचतीतून मोठा व्यवसाय उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजनेतून नेहा कश्यप यांनी 'एकता समूह' स्थापन केला. .गटाच्या कोषाध्यक्ष नूरजहाँ आणि सचिव माया देवी यांच्या मदतीने नेहा यांनी १० महिलांना थोडी-थोडी बचत करण्यासाठी प्रेरित केले. नेहा कश्यप सांगतात, “माझ्या मनात विचार आला की, कमी संसाधनांमधूनही आपण आपले जीवन बदलू शकतो. मशरूम शेतीचा विचार मी गटासमोर मांडला आणि सर्वांनी तो स्वीकारला. स्टार्टअप निधी, फिरता निधी, सीआयएफ आणि सीसीएल मधून मिळालेल्या आर्थिक मदतीने आमच्या स्वप्नांना बळ मिळाले.” ४० ते ५० हजार रुपयांचे मासिक उत्पन्न नेहा यांनी ४२ फूट लांब आणि ३६ फूट रुंद असा मशरूम शेतीचा फार्म उभारला. यासाठी त्यांना सुमारे ३० हजार रुपये खर्च आला. यामध्ये शेड, कंपोस्ट, बियाणे, खते आणि मजुरीचा समावेश होता. कुटुंबाच्या मदतीने त्यांनी बटन आणि ढिंगरी (ऑयस्टर) जातीच्या मशरूमची शेती सुरू केली. या व्यवसायातून त्यांना दरमहा ४० ते ५० हजार रुपयांचे चांगले उत्पन्न मिळत आहे. .नेहा आत्मविश्वासाने सांगतात, “मिशन शक्तीने आम्हाला प्रशिक्षण आणि सुरक्षितता दिली. आता आम्ही आत्मनिर्भर झालो आहोत. मला माझ्या गटाला अजून सशक्त करायचे आहे आणि सरकारच्या सहकार्याने आम्ही पुढे जात आहोत.” उत्पादन मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्याचे ध्येय नेहा यांच्या नेतृत्वाखालील 'एकता समूह'च्या सर्व १० सदस्य आता यशस्वी उद्योजक बनल्या आहेत. .मशरूम शेतीशिवाय त्या शेळीपालन, जरी आणि शिलाई यांसारख्या कामांतूनही रोजगार आणि आर्थिक सुधारणा मिळवत आहेत. नेहा यांचे ध्येय आहे की, त्यांनी तयार केलेले मशरूमचे उत्पादन मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवावे आणि गटातील जास्तीत जास्त महिलांना स्वयंरोजगाराशी जोडावे. जिन्दपुरा गावातील महिलांनी येणाऱ्या काळात संपूर्ण जिल्हा आणि राज्यासाठी आदर्श बनावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. नेहा कश्यप सांगतात की, महिला केवळ घरच नाही, तर समाज आणि अर्थव्यवस्थेची दिशाही बदलू शकतात, हा विश्वास त्यांना 'मिशन शक्ती'मुळे मिळाला आहे. योग्य संधी मिळाल्यास महिला कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळवू शकतात, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.