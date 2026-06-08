Miyazaki Mango: पुण्यानंतर अयोध्येत पिकला जगातील सर्वात महागडा आंबा! खरेदीसाठी ग्राहकांची लागली लाईन, किंमत ऐकून बसेल धक्का

भारताची धार्मिक नगरी अयोध्या (Ayodhya) सध्या एका अनोख्या शेती प्रयोगामुळे संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय बनली आहे. अयोध्येतील एका शेतकऱ्याने आपल्या घराच्या मागच्या बागेत जगातील सर्वात महागड्या आंब्याची जात मानला जाणारा 'मियाझाकी आंबा' (Miyazaki Mango) यशस्वीरित्या पिकवून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. .अयोध्येतील अशरफपूर टोनिया येथील शेतकरी ओम प्रकाश सिंह यांनी आपल्या बागेत या मौल्यवान जपानी आंब्याची लागवड केली आहे. सध्या त्यांच्या झाडावर केवळ ८ ते १० आंबे आले आहेत, परंतु आगामी दोन ते तीन वर्षांत याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे..Amravati: पहिल्याच दिवशी मृगसरींचे आगमन ; शेतकऱ्यांसह जनमानस सुखावला.पिवळा-हिरवा नव्हे, तर पिकल्यावर होतो 'गडद लाल आणि जांभळा''मियाझाकी' हा आंबा सामान्य आंब्यांसारखा नसून त्याचे वैशिष्ट्य अत्यंत वेगळे आहे:वजन आणि रंग: या वाणातील प्रत्येक आंब्याचे वजन साधारणपणे २५0 ग्रॅम असते. हा आंबा इतर जातींसारखा पिकल्यानंतर पिवळा किंवा हिरवा होत नाही, तर त्याचा रंग अतिशय आकर्षक असा गडद लाल आणि जांभळा (Dark Red & Purple) होतो.जपानी मूळ: हा मौल्यवान आंबा प्रामुख्याने जपान (Japan) देशामध्ये पिकवला जातो. परंतु, ओम प्रकाश सिंह यांच्या यशामुळे आता अयोध्येच्या मातीतही या राजेशाही आंब्याची शेती सुरू झाली आहे..जपानमध्ये २.७ लाख, तर भारतात १.५ लाख रुपये प्रति किलो दर!मियाझाकी आंबा हा त्याच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतीसाठी जगभर ओळखला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आणि जपानमध्ये या आंब्याची किंमत २.७ लाख रुपये प्रति किलो एवढी अवाढव्य आहे, तर भारतात हा आंबा साधारणपणे १.५ लाख ते २ लाख रुपये प्रति किलो दराने विकला जातो. मियाझाकी आंबा हा त्याच्या प्रीमियम चवीसाठी आणि दुर्मिळतेसाठी ओळखला जातो. याच्या एक किलोच्या लॉटमध्ये साधारणपणे ३०० ग्रॅम वजनाचे ४ ते ६ आंबे येतात..कसलं भारी! मराठमोळ्या अभिनेत्याने दादरमध्ये सुरू केलं हॉटेल; मिळणार अस्सल मालवणी पदार्थ; नाव तर एकदम युनिक .महाराष्ट्रातील पुण्यातही 'इंटरनॅशनल मॅंगो फार्म'चा धमाकाअयोध्येच्या या प्रयोगापूर्वी, महाराष्ट्रातील पुणे (Pune) जिल्ह्यातील वरवंड गावचे शेतकरी आणि माजी स्थानिक नेते फारुक इनामदार यांनी देखील केवळ २० गुंठे (अर्धा एकर) जमिनीत तब्बल १२० आंब्यांची झाडे यशस्वीरित्या जगवली आहेत. त्यांच्या या बागेत ९० आंतरराष्ट्रीय (International) आणि ३० भारतीय अशा एकूण १२० आंब्यांच्या अत्यंत दुर्मिळ जाती आहेत.फारुक इनामदार यांना या दुर्मिळ वाणांची शेती करण्याची प्रेरणा त्यांच्या 'हज यात्रेदरम्यान' (Haj Pilgrimage) मिळाली होती. तिथे त्यांनी जगभरातील आंब्यांचे विविध प्रकार पाहिले. त्यावरून प्रेरित होऊन त्यांनी वेगवेगळ्या देशांतून आंब्यांची कलमे (रोपटी) मागवली आणि पुण्याच्या मातीत ती लावली. दोन वर्षांच्या कष्टांनंतर त्यांच्या झाडांनाही उत्तम फळे आली आहेत..ऑस्ट्रेलिया ते आफ्रिकेतील जाती पुण्याच्या बागेत!पुण्यातील फारुक इनामदार यांच्या बागेत केवळ मियाझाकीच नाही, तर जगभरातील ९० आंतरराष्ट्रीय (International) आणि ३० भारतीय अशा एकूण १२० आंब्यांच्या अत्यंत दुर्मिळ जाती आहेत.फारुक इनामदार यांना या दुर्मिळ वाणांची शेती करण्याची प्रेरणा त्यांच्या 'हज यात्रेदरम्यान' (Haj Pilgrimage) मिळाली होती. तिथे त्यांनी जगभरातील आंब्यांचे विविध प्रकार पाहिले. त्यावरून प्रेरित होऊन त्यांनी वेगवेगळ्या देशांतून आंब्यांची कलमे मागवली आणि पुण्याच्या मातीत ती लावली. दोन वर्षांच्या कष्टांनंतर त्यांच्या झाडांनाही उत्तम फळे आली आहेत..ऑस्ट्रेलिया ते आफ्रिकेतील जाती पुण्याच्या बागेत!पुण्याच्या वरवंड येथील या बागेत खालील आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध व्हरायटी पाहायला मिळतात:ग्लोबल व्हरायटी: रेड आफ्रिकन (Red African), रेड तैवान (Red Taiwan), अरुणिका (Arunika), बनाना मॅंगो (Banana Mango), ऑस्ट्रेलियाचा A2 R2, बांगलादेशचा काटोमोनी (Katomoni) आणि शाहजहाँ.कोयातुरची कमाल: इनामदार यांनी 'कोयातुर' (Koyatur) नावाच्या एका विशेष झाडाचा उल्लेख केला, जे एका हंगामात तब्बल ८ ते १० किलो आंबे देते. या जातीच्या केवळ एकाच आंब्याची किंमत बाजारात १,५०० ते ५,००० रुपयांच्या दरम्यान असते.सध्या ऑनलाईन खरेदीदारांकडून या आंब्यांसाठी प्रचंड मागणी आणि मोठ्या ऑफर्स येत आहेत; परंतु फारुक इनामदार यांनी या हंगामातील सर्व आंबे विक्रीसाठी न काढता स्वतःच्या वैयक्तिक वापरासाठी (Personal Use) ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.अयोध्येच्या ओम प्रकाश सिंह आणि पुण्याच्या फारुक इनामदार यांच्या या क्रांतिकारी यशामुळे महाराष्ट्रातील आणि उत्तर प्रदेशातील इतर प्रगतशील शेतकऱ्यांमध्ये हाय-व्हॅल्यू फळशेती (High-Value Horticulture) करण्याबाबत प्रचंड उत्सुकता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.