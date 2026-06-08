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Miyazaki Mango: पुण्यानंतर अयोध्येत पिकला जगातील सर्वात महागडा आंबा! खरेदीसाठी ग्राहकांची लागली लाईन, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Miyazaki Mango Cultivated Successfully in Ayodhya: अयोध्येतील शेतकऱ्याने जगातील सर्वात महागडा मानला जाणारा मियाझाकी आंबा यशस्वीरित्या पिकवून सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
Miyazaki Mango

Miyazaki Mango

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारताची धार्मिक नगरी अयोध्या (Ayodhya) सध्या एका अनोख्या शेती प्रयोगामुळे संपूर्ण देशात चर्चेचा विषय बनली आहे. अयोध्येतील एका शेतकऱ्याने आपल्या घराच्या मागच्या बागेत जगातील सर्वात महागड्या आंब्याची जात मानला जाणारा 'मियाझाकी आंबा' (Miyazaki Mango) यशस्वीरित्या पिकवून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

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Miyazaki Mango