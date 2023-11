नवी दिल्ली : मिझोराम विधानसभा निवडणुकीसंबंधी मोठी बातमी समोर आली आहे. एका मतदार केंद्रावर गोंधळ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर इथलं मतदान रद्द करण्यात आलं असून या ठिकाणी फेरमतदान घेण्यात येणार आहे.

येत्या १० नोव्हेंबर रोजी या केंद्रावर पुन्हा मतदान होणार आहे. निवडणूक आयोगानं रिटर्निंग ऑफिसरचा अहवाल आणि इतर साक्षी पुराव्यांच्या आधारे या केंद्रावर फेरनिवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. (Mizoram Assembly reelections to be held at 13 Muallungthu polling station in on 10th November 2023)

रिटर्निंग ऑफिसरला अहवाल

रिटर्निंग ऑफिसरच्या अहवालानुसार, 20 एजॉल दक्षिण III विधानसभा मतदारसंघातील 13 मुआलुंगथू मतदान केंद्रावर ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मतदान पार पडलं होतं, पण या ठिकाणी गोंधळ झाला होता. त्यामुळं या केंद्रावर शुक्रवार, १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी ७ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत नव्यानं मतदान घेण्याचे निर्देश दिले. (Latest Marathi News)

दरम्यान, हे मतदान केंद्र वगळता मंगळवारी इथं ४० जागांसाठी विधानसभेसाठी मतदान शांततेत पार पडलं. यामध्ये ८.५७ लाख मतदारांपैकी ८० टक्के मतदरांनी आपला हक्क बजावला.

यामध्ये सत्ताधारी पक्ष मिझो नॅशनल फ्रन्ट, प्रमुख विरोधी पक्ष जोरम पिपुल्स मुव्हमेंट आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी सर्व ४० जागांवर उमेदवार उभे केले होते.

तर भाजपनं केवळ २३ जागांच लढवल्या. तसेच आपनं ४ तर २७ जागांवर अपक्ष उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. ३ डिसेंबर रोजी या ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे.