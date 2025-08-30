पूरग्रस्त भागाची पाहणी करताना आमदार अडकले, सुरक्षा रक्षक वाहून गेला; VIDEO VIRAL

उत्तराखंडला मुसळधार पावसाने जोरदार तडाखा दिला आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झालीय. तर काही भागात भूस्खलनामुळे रस्ते बंद झाले आहेत. पावसामुळे राज्यात हाहाकार उडाला असून स्थानिक आमदार, मंत्री पूरग्रस्त भागांचे दौरे करत आहेत. आता बागेश्वर जिल्ह्यातला एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर येत आहे. यात भरपावसात आमदार पूरग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी गेल्याचं दिसतंय. एक ओढा पार करत असताना आमदार जोरदार पाण्याच्या प्रवाहात अडकले. तर त्यांचा सुरक्षा रक्षक पाय घसरल्यानंतर वाहून गेला. .कपकोटचे आमदार सुरेश गडिया हे त्यांच्यासोबत काही जणांना घेऊन पूरग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांच्या सुरक्षारक्षकाचा पाय घसरला आणि तो पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात वाहून गेला. मात्र तिथं असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षा रक्षकाला वाचवलं. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..Human GPS : समंदर चाचा उर्फ ह्युमन GPSला कंठस्नान, १०० पेक्षा जास्तवेळा दहशतवाद्यांना घुसखोरीसाठी केलीय मदत.उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय. बागेश्वर जिल्ह्यातील कपकोट इथं अनेक रस्ते बंद झाले आहेत. पुरामुळे हजारो लोकांचं सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आलंय. पुराचा फटका बसलेल्या गावातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आमदार सुरेश गडिया हे भागात पोहोचले होते. यावेळी आमदारासह त्यांच्या सुरक्षा रक्षकासोबत एक दुर्घटना थोडक्यात टळली..पाण्याचा प्रवाह वाढलेल्या ओढ्यातून दुसऱ्या बाजूला जाण्याचा प्रयत्न आमदार करत होते. मात्र त्यावेळी आमदारांचा सुरक्षा रक्षक पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला. या घटनेची माहिती मिळताच एसडीआरएफने तात्काळ बचावकार्य राबवलं. सुरक्षा रक्षकाला सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं. याचाही व्हिडीओ आता समोर येत आहे. सुरक्षा रक्षकाला किरकोळ दुखापत झाली असून त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगण्यात येत आहे..दरम्यान, आमदार सुरेश गडिया यांनी पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल. बचावकार्य वेगानं राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. उत्तराखंडमध्ये अजूनही मुसळधार पाऊस सुरू असल्यानं नागरिकांनी आवश्यकता नसल्यास घराबाहेर पडू नये असं आवाहन प्रशासनाने केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.