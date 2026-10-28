MLC election results: चार राज्यांतील 28 जागांपैकी काँग्रेसच्या वाट्याला एकही नाही; सत्ता असूनही कर्नाटकात काँग्रेसची धूळधाण

Karnataka MLC elections: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या चार राज्यांमधील २८ विधान परिषद जागांसाठी पार पडलेल्या द्विवार्षिक निवडणुकीत काँग्रेसला एकाही जागेवर विजय मिळवता आलेला नाही. काँग्रेसचा सर्वात मोठा पराभव कर्नाटकात झाला आहे, कारण तिथे काँग्रेस सत्तेत आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.कर्नाटकातील सर्वच्या सर्व ४ जागांवर भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल यांच्या युतीने दणदणीत विजय मिळला. यामध्ये काँग्रेसच्या विद्यमान आमदाराच्या जागेचाही समावेश असून, या निकालांमुळे डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची संघटनात्मक ताकद आणि सुशिक्षित व शिक्षक मतदारांवरील पकड यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..२८ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी सुरू असताना हाती आलेले निकाल जरी थेट सर्वसामान्य जनमताचा कौल नसले, तरी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांसारख्या महत्त्वाच्या वर्गाने दिलेला हा निकाल काँग्रेससाठी अत्यंत चिंताजनक मानला जातोय. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात देशभरात रान उठवणाऱ्या काँग्रेसला चार राज्यांतील २८ जागांपैकी एकही जागा जिंकता न येणे हा मोठा राजकीय धक्का आहे..DA Hike: केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांना दिवाळी गिफ्ट! DA वाढीनंतर पगार-पेन्शन किती वाढणार? 8व्या वेतन आयोगाबाबत काय अपडेट?.कर्नाटकात २०२३ पासून काँग्रेसचे सरकार असून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा आणि पक्षसंघटना हाताशी असताना विरोधी पक्षांच्या युतीने बाजी मारली आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या निवडणुकीत स्वतः उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी अनेक मंत्र्यांना मैदानात उतरवून प्रचाराची धुरा सोपवली होती, तरीही मतदारांनी काँग्रेसला नाकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे..कर्नाटकातील निकालांमध्ये काँग्रेसला सर्वात मोठा तडाखा बंगळुरू शिक्षक मतदारसंघात बसला. जिथे जेडीएसचे उमेदवार ए. पी. रंगनाथ यांनी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार पुट्टण्णा यांचा ९०८ मतांनी पराभव केला. रंगनाथ यांना १०,८१० मते मिळाली, तर पुट्टण्णा यांना ९,९०२ मते मिळाली. भाजपने उर्वरित तीनही जागांवर आपले वर्चस्व कायम राखले..BJP MLA Praveen Datke Police Argument : "मला अडवलंय तर इतरांनाही आत सोडू नका!"; मतमोजणी केंद्राबाहेर भाजप आमदार पोलिसांवर भडकले, थेट DCP शी हुज्जत.कर्नाटकबाहेर इतर तीन राज्यांतही काँग्रेसची पाटी कोरीच राहिली आहे. उत्तर प्रदेशातील ११ जागांपैकी मुख्य लढत भाजप आणि समाजवादी पक्षात पाहायला मिळाली. भाजपने मेरठ, बरेली-मोरादाबाद आणि लखनौमध्ये वर्चस्व राखले, तर समाजवादी पक्षाने वाराणसी शिक्षक आणि आग्रा शिक्षक मतदारसंघात विजय मिळवला. बिहारमधील ८ जागांचे निकाल संमिश्र स्वरूपाचे राहिले. राष्ट्रीय जनता दलाने पाटणा शिक्षक, भाजपने तिरहुत शिक्षक, तर अपक्ष राहुल राज यांनी सारण शिक्षक जागा जिंकली..विशेष म्हणजे, प्रशांत किशोर यांच्या 'जन सुराज पक्षा'ने दरभंगा मतदारसंघात काँग्रेसचे विद्यमान आमदार मदन मोहन झा यांचा पराभव करून विधान परिषदेत आपले पहिले ऐतिहासिक खाते उघडले. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील ५ जागांवर सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी यांच्यात चुरस पाहायला मिळाली, ज्यामध्ये प्राथमिक कलांनुसार महायुती आघाडीवर राहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.