देश

MLC election results: चार राज्यांतील 28 जागांपैकी काँग्रेसच्या वाट्याला एकही नाही; सत्ता असूनही कर्नाटकात काँग्रेसची धूळधाण

Congress zero seats 28 MLC polls: केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात देशभरात रान उठवणाऱ्या काँग्रेसला चार राज्यांतील २८ जागांपैकी एकही जागा जिंकता न येणे हा मोठा राजकीय धक्का आहे.
MLC election

MLC election

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Karnataka MLC elections: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या चार राज्यांमधील २८ विधान परिषद जागांसाठी पार पडलेल्या द्विवार्षिक निवडणुकीत काँग्रेसला एकाही जागेवर विजय मिळवता आलेला नाही. काँग्रेसचा सर्वात मोठा पराभव कर्नाटकात झाला आहे, कारण तिथे काँग्रेस सत्तेत आहे.

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