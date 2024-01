गँगस्टर, प्रेमिका, एनकाऊंटर अन् बदला! 27 वर्षीय मॉडेलची जामिनावर असताना गोळ्या घालून हत्या

नवी दिल्ली- २७ वर्षीय मॉडेल आणि गँगस्टर संदीप गडोलीची गर्लफ्रेंड दिव्या पहुजा हिची हरियाणाच्या गुरुग्राममध्ये गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे दिव्या पहुजा हिला सात वर्षाचा तुरुंगवास झाला असून ती जामीनावर बाहेर होती. बुधवारी रात्री गुरुग्रामच्या एका हॉटेलमध्ये तिला संपवण्यात आलंय.(Model Divya Pahuja Shot Dead In Gurugram Hotel Was Jailed For Role In Gangster Killing)

२०१६ मध्ये दिव्याचा अंडरवर्ल्डशी संबंध आला. त्यावेळी ती केवळ १८ वर्षांची होती. मोस्ट वाँटेड गँगस्टर संदीप गडोली याच्या खोट्या एनकाऊंटर प्रकरणात पोलिसांनी तिला अटक केली होती. मुंबईच्या अंधेरीतील हॉटेलमध्ये आला असताना पोलिसांनी २०१६ मध्ये गडोलीचा एनकाऊंटर केला होता. त्यावेळी दिव्या देखील त्याठिकाणी उपस्थित होती. हा एनकाऊंटर हरियाणा पोलिसांनी केला होता. त्यांनतर काही पोलीस आणि दिव्या हिची अटक झाली होती.