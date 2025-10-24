देश

PM Narendra Modi: माेदी-ट्रम्प भेट पुन्हा टळणार; आसियान’मध्ये पंतप्रधान ऑनलाइन उपस्थिती लावणार

Donald Trump: मलेशियात हाेणाऱ्या ‘आसियान’ शिखर परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. भरगच्च कार्यक्रमाच्या व्‍यग्र वेळापत्रकामुळे उपस्थिती शक्य नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे.
PM Narendra Modi

PM Narendra Modi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Donald Trump
political
PM Narendra Modi
Jairam Ramesh

