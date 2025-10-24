PM Narendra Modi: माेदी-ट्रम्प भेट पुन्हा टळणार; आसियान’मध्ये पंतप्रधान ऑनलाइन उपस्थिती लावणार

नवी दिल्ली : मलेशियात हाेणाऱ्या ‘आसियान’ शिखर परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. भरगच्च कार्यक्रमाच्या व्यग्र वेळापत्रकामुळे उपस्थिती शक्य नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे..पंतप्रधान माेदी या परिषदेला ऑनलाइन उपस्थित राहणार असल्यामुळे माेदी आणि ट्रम्प यांची भेट पुन्हा टळणार आहे. यावरून माेदी यांच्यावर काॅँग्रेसने जाेरदार निशाणा साधला आहे. असाेसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट नेशन्स (आसियान) ही प्रभावशाली संघटना असून भारतासह अमेरिका, चीन, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देश या परिषदेच्या चर्चेत सहभागी हाेतात. काैलालंपूर येथे २६ ते २८ ऑक्टाेबरदरम्यान ही उच्चस्तरीय परिषद हाेणार आहे..२७ ऑक्टाेबरच्या चर्चेत माेदींऐवजी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे प्रतिनिधित्व करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. काही वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र माेदी हे आसियान-भारतादरम्यानच्या चर्चेचे नेतृत्व करत होते. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यात बुधवारी चर्चा झाली. ‘माझे मित्र आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्याशी चर्चा झाली. आसियानच्या यजमानपदासाठी त्यांचे अभिनंदन केले आणि या परिषदेच्या यशस्वितेसाठी त्यांना शुभेच्छाही दिल्या. या शिखर परिषदेला ऑनलाइन उपस्थित राहणार असून दाेन्ही देशांदरम्यान व्यापक धाेरणात्मक भागीदारीवर भर देण्यात येणार आहे, ’ असे माेदी यांनी ‘एक्स’वर म्हटले आहे. .मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम म्हणाले, ‘पंतप्रधान माेदी यांच्याशी काल रात्री सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान द्वीपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी अधिक धाेरणात्मक आणि व्यापक स्तरावर काम करण्याबाबत सहमती झाली. इब्राहिम यांनी याविषयी समाजमाध्यमावर पाेस्ट केली आहे. मलेशियाचे पंतप्रधान इब्राहिम म्हणाले, की माेदी यांनी शिखर परिषदेला ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांनी देशात दिवाळीचा सण सुरू असल्याचे सांगितले. त्यांच्या निर्णयाचा आदर असून, दिवाळीच्या त्यांना आणि भारतीय नागरिकांना शुभेच्छाही दिल्या..व्यापार आणि गुंतवणुकीबराेबरच तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या क्षेत्रांमध्ये भारत हा मलेशियाचा महत्त्वाचा भागीदार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ईस्ट एशिया परिषद ही इंडाे-पॅसिफिक क्षेत्राती शांती, स्थैर्य आणि समृद्धीबाबत असलेल्या आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी माेठी संधी असते. तसेच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामाेडींवरही या परिषदेत सखाेल चर्चा केली जाते, असे परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे. आसियानमध्ये इंडाेनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार आणि कम्बाेडिया हे दहा सदस्य देश आहेत. काही वर्षांत भारत आणि आसियान राष्ट्रांतील संबंधांना माेठी बळकटी मिळाली आहे. व्यापार, गुंतवणुकीबराेबरच सुरक्षा आणि संरक्षणावर भर देण्यात येत आहे..माेठी संधी गमावणार : रमेश नवी दिल्ली : मलेशियातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आसियान शिखर परिषदेसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार नसल्याने काँग्रेसने जाेरदार टीका केली आहे. आसियान परिषदेला न जाण्यामागे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टाळणे हेच प्रमुख कारण असल्याचा दावा काँग्रेसने गुरुवारी केला. काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश म्हणाले, ‘सोशल मीडियावर अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या स्तुतीपर संदेश पोस्ट करणे ही एक गोष्ट आहे; पण ऑपरेशन सिंदूर थांबवल्याचा ५३ वेळा दावा करणाऱ्या आणि भारताने रशियाकडून तेलखरेदी थांबविण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा पाच वेळा केलेल्या व्यक्तीशी प्रत्यक्ष भेट पंतप्रधानांसाठी खूपच जोखमीची आहे..Premium| Bihar Election: बिहारमध्ये जात, विकास की नेतृत्व, कशावर ठरणार सत्ता?.ते येतील की नाही, मोदी या परिषदेसाठी काैलालंपूरला जाणार की नाही, याबाबत बऱ्याच दिवसांपासून अटकळी बांधल्या जात आहेत, ’ असे रमेश यांनी एक्सवर म्हटले आहे. ‘आता पंतप्रधान जाणार नाहीत, हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे जागतिक नेत्यांना मिठी मारण्याची आणि फोटो काढण्याची आणि स्वत: ला ‘स्वयंघोषित विश्वगुरू’ म्हणून मिरवण्याची संधी ते गमावणार आहेत, ’ अशी बोचरी टीका रमेश यांनी केली. ‘मोदी का जात नाहीत, याचे कारण सरळ आहे. त्यांना ट्रम्प यांच्यामुळे काेंडीत सापडले जाण्याची भीती आहे. काही आठवड्यांपूर्वी इजिप्तमध्ये झालेल्या गाझा शांतता परिषदेचे आमंत्रणही त्यांनी नाकारले होते, ’ याकडेही रमेश यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधानांना ‘बचके रहना रे बाबा, बचके रहना रे’ हे गाणे बहुधा आठवत असावे, अशी मश्कील टिप्पणीही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.