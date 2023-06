भोपाळ : भाजपचा कार्यकर्ता मेळावा आज मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ इथं पार पडला. या मेळाव्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी विरोधकांच्या बैठकीवर सडकून टीका केली तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका करताना त्यांच्या घोटाळ्यांची यादीच वाचून दाखवली. (Modi attack on NCP read list of scams Criticized in a BJP meeting Bhopal)

मोदी म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांचा एक फोटोसेशनचा कार्यक्रम पार पडला. या बैठकीत सहभागी झालेल्या पक्षांचा इतिहास पाहिला तर समजेल की या सर्व पक्ष म्हणजे एकूण कमीत कमी २० लाख कोटींच्या घोटाळ्यांची गॅरंटी आहेत.

जर राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत सांगायचं झालं तर राष्ट्रवादीवर सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांचा आरोप आहे. यामध्ये विविध घोटाळ्यांचा समावेश आहे. ज्यात महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक घोटाळा, महाराष्ट्र सिंचन घोटाळा आरोप, अवैध खनन घोटाळा अशी यांच्या घोटाळ्यांची मोठी यादी आहे,अशा शब्दांत मोदींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला.

दरम्यान, त्यांनी काँग्रेससह आरजेडी, डीएमके आदी पक्षांवर असलेल्या घोटाळ्यांची आरोपांचा देखील पाढा वाचला. यामध्ये मोदींनी काँग्रेसला टार्गेट करताना विरोधकांच्या २० लाख कोटींच्या घोटाळ्यांपैकी काँग्रेसचा घोटाळाच एकट्यानं लाखो कोटींचा आहे.

यामध्ये १ लाख ८६ हजार कोटींचा कोळसा घोटाळा, १ लाख ७४ हजार कोटींचा टू जी घोटाळा, ७० हजार कोटींचा कॉमनवेल्थ घोटाळा, १० हजार कोटींचा मनरेगा घोटाळा, हेलिकॉप्टरपासून सबमरीनपर्यंत काँग्रेसच्या घोटाळ्यांचा कोणताही असं क्षेत्र नाही जिथं काँग्रेसचा घोटाळा आहे.