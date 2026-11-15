मोठी बातमी! मोदी सरकार हिवाळी अधिवेशनात मांडणार डिलिमिटेशन बिल? बहुमताचं गणित जुळवलं?

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकार डिलिमिटेशन म्हणजेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मांडू शकतं, अशी चर्चा आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास लोकसभेतील सध्याच्या ५४३ जागांची संख्या वाढून ८५० पर्यंत जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, या बदलामुळे महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो. मात्र, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला संसदेतील दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे..२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. एप्रिल महिन्यात आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नव्हतं. त्यामुळे आता हिवाळी अधिवेशनात सरकार पुन्हा एकदा हे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे..Gram Panchayat Delimitation: प्रभागरचनेचे काम, तलाठ्यांना घाम ; ग्रामपंचायतीकडेच सोपवा; संघटनेची महसूल विभागाकडे मागणी.दरम्यान, मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचं राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ही चिंता दूर करण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा पर्याय सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती आहे. यामध्ये १९७१ च्या जनगणनेनुसार राज्यांमधील जागांचं सध्याचं प्रमाण कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही..या विधेयकासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने सरकारसमोर संख्याबळाचं आव्हान आहे. सध्या एनडीएकडे २९३ खासदारांचं संख्याबळ आहे. याशिवाय, एप्रिलमध्ये हे विधेयक मांडण्यात आलं होतं, त्यावेळी आणखी पाच खासदारांनी सरकारला पाठिंबा दिला होता. तृणमूल काँग्रेसचे २० बंडखोर खासदार आणि डीएमकेचे २२ खासदार या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करू शकतात, अशी चर्चा आहे. प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे डीएमके सरकारला पाठिंबा देऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Supriya Sule : अमित शहा यांच्याशी झालेल्या बैठकीत काय घडलं ? सुप्रिया सुळेंनी Delimitation च्या भूमिकेबद्दल दिलं स्पष्टीकरण.दुसरीकडे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदारांनी बंडखोरी करत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला पाठिंबा दिला होता. या सर्व संभाव्य पाठिंब्यांचा विचार केल्यास एनडीएचे संख्याबळ ३४६ पर्यंत पोहोचू शकते. यापूर्वी या विधेयकासाठी दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा ३५२ होता..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबतही गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा एनडीएमध्ये समावेश होऊ शकतो. मात्र, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या चर्चांचं अधिकृतपणे खंडन केलं आहे. शरद पवार यांचा पक्ष एनडीएमध्ये सहभागी झाल्यास डिलिमिटेशन विधेयकासाठी आवश्यक बहुमताचा आकडा गाठणं सरकारला शक्य होऊ शकतं. या पक्षाकडे आठ खासदार आहेत. त्यांचा पाठिंबा मिळाल्यास एनडीएचे संभाव्य संख्याबळ ३५४ पर्यंत पोहोचू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.