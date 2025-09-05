GST Reduction : राजकीय फायद्यासाठी आर्थिक नुकसान सहन करणार मोदी सरकार? GST तील बदलामागचा नेमका उद्देश काय? वाचा..

Modi government reduces GST slabs to 5% and 18%, giving relief to common people : मोदी सरकारने जीएसटीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएसटीचे चार स्लॅब कमी करून आता फक्त ५% आणि १८% असे दोन स्लॅब ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होणार असून सामान्य जनतेला मोठा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीला ४८ हजार कोटींचा फटका बसणार असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. मात्र, जनतेच्या हितासाठी आर्थिक नुकसान सहन करण्याची सरकारची तयारी आहे. या निर्णयाकडे आता राजकीय दृष्टीकोनातूनही बघितलं जातं आहे. .खरं तर गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांकडून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. वोटचोरी, एसआयआर, भारत चीन संबंध, अमेरिकेकडून लावण्यात आलेले टॅरिफ आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील शस्रसंधी या सारख्या अनेक मुद्यांवरून विरोधक सरकारला लक्ष करत आहेत. या सगळ्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी सरकारने जीएसटीत बदल केल्याचं बोललं जातं आहे..DMart Rates: सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! GST बदलामुळे DMartमधील कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? पाहा यादी .विशेष म्हणजे, हा निर्णय बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी घेण्यात आला आहे. एसआयआर आणि मत चोरीच्या मुद्द्यांवरून सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे. बिहारमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 'व्होटर अधिकार यात्रा' काढली आहे. या यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे. अशातच जीएसटी कमी करून जनतेला मोठा दिलासा दिला. त्यामुळे वोटीचोरीसारखे मुद्दे मागे पाडून या निवडणुकीत भाजपाला फायदा होईल, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे..पंतप्रधान मोदी यांनी नुकताच चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांची भेट घेतली आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य करत आहे. २० भारतीय जवानांचा जीव घेणाऱ्या चीनशी पंतप्रधान दोस्ती वाढवण्याचं कारण काय? असं प्रश्न विरोधकांनी विचारलाआहे. मात्र, जीएसटीच्या निर्णयामुळे हा मुद्दा देखील मागे पडण्याची शक्यता आहे..Premium| GST Reduction Benefits: जीएसटी दरकपातीमुळे ग्राहकांपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत सगळ्यांना दिलासा! गाडी घेणं घर बांधणं आता झालं स्वस्त .महागाई आणि बेरोजगारी हे सरकारसाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरलेले मुद्दे आहेत. गेल्या ११ वर्षांत विरोधकांनी या मुद्द्यांवर सरकारला अनेकदा घेरले आहे. बिहार निवडणुकीतही हे मोठे मुद्दे बनत आहेत. मात्र, याचवेळी सरकारने जीएसटी कमी करून एक मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. हा निर्णय बिहारमधील प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचेल आणि गरीब असो वा श्रीमंत, सर्वांनाच याचा फायदा होईल. तरुणांपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांना लाभ मिळेल, असे सांगितले जातं आहे..सरकार गेल्या काही वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर पूर्वी आयकर कपात आणि आता जीएसटी कपात करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महागाई कमी होणार असून लोकांच्या हातात पैसा शिल्लक राहील आणि नागरिक खर्च करू शकतील, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. एकंदरीतच सरकारने जीएसटीचा निर्णय घेऊन एका दगडात अनेक पक्षी मारल्याची चर्चा आहे. आता सरकारला याचा राजकीय फायदा कसा आणि किती होतो, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.