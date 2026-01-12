Supreme Court : मोदी सरकारला धक्का! निवडणूक आयुक्तांबाबतच्या कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, मागितलं उत्तर

Supreme Court agrees to examine validity of law granting lifetime legal immunity to CEC : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांना निवृत्तीनंतर कायदेशीर संरक्षण देणारा कायदा संसदेत पारित करण्यात आला होता. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर या कायद्याची समीक्षा करावी अशी मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना आता न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे. या कायद्याची समीक्षा करण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत..राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना जी सवलत मिळत नाही, ती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाला देता येईल का, याची समीक्षा आता सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने यांदर्भातील निर्देश दिले आहेत. तसेच केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि संबंधित पक्षांना नोटीस पाठवली असून, चार आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे..Supreme Court : 'its very serious issue' सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद, CJI सूर्यकांतही संतापले, खटला अतिशय गंभीर.केंद्रातील मोदी सरकारने 2023 मध्ये संसदेत हा कायदा पारित केला होता. कर्तव्य बजावताना घेतलेल्या निर्णयांबाबत (जसे की निवडणूक विषयक निर्णय, निवेदन प्रक्रिया आदी) मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांविरोधात कोणत्याही न्यायालयात एफआयआर किंवा खटला दाखल करता येणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली होती. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर आणण्यात आला होता..CJI Suryakant: निवृत्तीच्या आधी न्यायाधीशांनी नेमकं काय केलं? CJI सूर्यकांत यांनी व्यक्त केली चिंता, न्यायव्यवस्थेतही भ्रष्टाचार?.या कायद्याविरोधात लोक प्रहरी या एनजीओने याचिका दाखल केली होती. पदावर असताना चुकीचे कृत्य केल्यानंतरही कोणताही गुन्हा दाखल होऊ नये, हे योग्य नाही. यासाठी योग्य समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक आहे, असं त्यांनी या याचिकेत म्हटलं होतं. मात्र, आता प्रकरणी सुनावणी सुरु झाली असून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आय़ोगाला नोटीस बजावण्यात आली आहे.त्यावर दोघे काय भूमिक घेतात, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.