Modi Guarantee: "मोदींची गॅरंटी हा निवडणूक विजयाचा फॉर्म्युला नव्हे तर..."; PM मोदींनी स्पष्टच सांगितलं

नवी दिल्ली : मोदींची गॅरंटी म्हणजे निवडणूक विजयाचा फॉर्म्युला नव्हे तर गरिबांना दिलेली वचनपूर्ती आहे, असं खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं यावेळी त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना सविस्तर उत्तरं दिली. (Modi Guarantee Is Trust Of Poor Not Formula For Election Victory says PM Modi at Interview)