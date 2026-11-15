''आता सेल्फी पोस्ट केली की...''; PM मोदींच्या 'त्या' विधानावरून CJP ची उपरोधिक टीका, नेमकं काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका विधानावरून सोशल मीडियावर सध्या चर्चा रंगली आहे. मोदी यांनी मोबाईलच्या मदतीने मातीची तपासणी करता येत असल्याचं सांगितलं. यावरून कॉकरोच जनता पार्टीने त्यांच्यावर उपरोधिक टीका केली. मात्र, सेल्फी पोस्ट केली की एमआरआय रिपोर्टही हातात मिळणार का?' असा सवाल त्यांनी केला..कॉकरोच जनता पार्टीच्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर मोदी यांचा एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला होता. या व्हिडीओमध्ये ते मोबाईलच्या मदतीने माती परीक्षण करण्याच्या तंत्रज्ञानाबद्दल सांगताना दिसतात. त्यावर पक्षाने टोला लगावत, 'आता पुढे काय? सेल्फी पोस्ट केली की एमआरआय रिपोर्टही हातात मिळणार का?' असा सवाल केला. मात्र, या पोस्टनंतर अनेक युजर्सनी मोबाईलशी जोडलेल्या उपकरणांच्या मदतीने मातीची तपासणी कशी होते, याचे व्हिडीओ आणि माहिती शेअर केली..Narendra Modi: माओवादाच्या छायेतून विकासाच्या नव्या पर्वाकडे; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गडचिरोलीत ३ हजार कोटींच्या २४६ प्रकल्पांचा शुभारंभ.दरम्यान, इंडिया टुडेच्या एका कार्यक्रमात बोलताना मोदी यांनी देशात माती परीक्षणासाठी नवीन प्रयोग आणि प्रयोगशाळा सुरू होत असल्याचं सांगितलं होतं. तसंच, मोबाईलशी जोडलेल्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना घरबसल्या मातीची तपासणी करता येऊ शकते, असंही त्यांनी नमूद केलं..PM Modi: पंतप्रधान मोदींकडे डीके शिवकुमारांनी केली 'ही' मागणी; काँग्रेसमधूनच कडाडून विरोध; नेमकं काय घडलं?.या तंत्रज्ञानात शेतकऱ्याला एका उपकरणावर थोडी माती ठेवावी लागते. त्यानंतर मोबाईलच्या मदतीने काही वेळात मातीतील घटकांची माहिती मिळते. त्यानुसार पिकांसाठी किती आणि कोणत्या प्रकारच्या खताची गरज आहे, हे समजू शकतं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सेन्सरवर आधारित उपकरणांमुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि कमी खर्चिक होऊ शकते, असं मोदी यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.