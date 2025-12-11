देश

Modi hosts Dinner for NDA MPs : मोदींकडून 'NDA' खासदारांसाठी पंतप्रधान निवासस्थानी विशेष भोजनाचे आयोजन

PM Modi hosts a special dinner meet for NDA MP : काश्मिरच्या कहव्यापासून ते बंगलाच्या रसगुल्ला पर्यंत प्रत्येक राज्यातील खास पदार्थाचा होता समावेश
PM Modi Hosts Special Dinner for NDA MPs at Official Residence :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी एनडीए खासदारांसाठी रात्रीच्या जेवणाचे आयोजन केले होते. सुमारे ४२७ एनडीए खासदार पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी आले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदींसोबत जेवणाचा आनंद घेतला.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक खासदाराच्या टेबलजवळ गेले, त्यांची विचारपूस केली आणि आग्रहाने जेवू देखील घातले. सर्व एनडीए घटक पक्षांचे लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार रात्रीच्या जेवणासाठी आले होते, प्रत्येक टेबलावर सहा ते आठ खासदार उपस्थित होते.

तर एनडीए खासदारांच्या भोजन समारंभात प्रत्येक राज्यातील पदार्थांचा समावेश होता. काश्मिरी कहवा आणि बंगालच्या रसगुल्लापासून ते पंजाबच्या मिस्सी रोटीपर्यंत, खासदारांना प्रत्येक प्रदेशातील काही प्रकारचे पदार्थ वाढण्यात आले.

वेगवेगळ्या राज्यांतील खासदारांना एकमेकांना जाणून घेण्यासाठी आणि संवादाद्वारे एकमेकांबद्दल अधिक माहिती घेण्यासाठी वेगवेगळ्या टेबलांवर बसवण्यात आले होते. पाच ते सात खासदार आणि एक मंत्री एका टेबलावर बसले होते. अशा सुमारे ५५ टेबलांची व्यवस्था करण्यात आली होती. पंतप्रधान मोदींसोबत त्यांच्या टेबलवर देवेगौडा, श्रीकांत शिंदे, सांभवी, रविशंकर प्रसाद आणि जगदंबिका पाल हे खासदार होते.

Narendra Modi
NDA

