PM Narendra Modi: ‘जननायक’ किताब चोरीचा प्रयत्न; पंतप्रधान मोदींचा टोला, बिहारमध्येही अनेक योजनांचा प्रारंभ

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कौशल्य दीक्षांत समारंभात तरुणांशी संबंधित ६२ हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या योजनांचे उद््घाटन करताना विरोधकांना लक्ष्य केले. 'नव्या कौशल्य विद्यापीठाचे नाव जननायक कर्पूरी ठाकूर यांच्या नावावर आहे. बिहारच्या लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे. आजकाल काही लोक जननायक किताबही चोरी करण्यामध्ये गुंतले आहेत,' असा हल्ला पंतप्रधान मोदींनी केला..दिल्लीतील विज्ञान भवनात झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते पीएम 'सेतू योजने'चे उद््घाटन झाले. या प्रसंगी आयआयटीआय दीक्षांत समारंभाच्या निमित्ताने झालेल्या युवा संवादात पंतप्रधान बोलत होते. ते म्हणाले की, आज तरुणांसाठी शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या दोन महत्त्वाच्या योजनांना प्रारंभ झाला आहे. 'पीएम सेतू' योजनेअंतर्गत देशभरातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल. १२०० कौशल्य प्रयोगशाळांचे उद््घाटन झाल्याचे सांगताना पंतप्रधान मोदींनी बिहारमधील अनेक योजनांचीही सुरुवात झाल्याचेही नमूद केले..पंतप्रधानांनी सांगितले की, बिहारमध्ये नवे कौशल्य प्रशिक्षण विद्यापीठ, इतर विद्यापीठांच्या सुविधा वाढविणे, तरुणांसाठी आयोग, हजारो तरुणांना शासकीय नोकरीची नियुक्तीपत्रे या सर्व बाबी बिहारच्या तरुणांच्या प्रगतीची हमी आहे. याआधी महिलांच्या रोजगारासाठी योजनांची सुरुवात करण्यात आली होती. 'एनडीए' सरकार महिला आणि तरुणांना किती प्राधान्य देते, हे यातून दिसते. मोदी म्हणाले की, सरकारचा प्रयत्न केवळ आयटीआयची संख्या वाढविण्याचा नव्हे तर त्यात अत्याधुनिक सुविधा देण्याचा आहे. केंद्रात 'एनडीए' सरकार आल्यापासून देशात पाच हजार नवीन आयटीआयची स्थापना झाली असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले..याप्रसंगी पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर विशेषतः राहुल गांधी आणि तसेच बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले की, दोन दशकांपूर्वी बिहारमधील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली होती. शाळा चालत नव्हत्या. विद्यार्थ्यांची भरतीही होत नव्हती. लक्षावधी मुलांना नाइलाजास्तव बिहार सोडून दिल्ली-मुंबई व बनारसला जावे लागले. यातूनच पलायनाची सुरुवात झाली. ज्या झाडाच्या मुळांना कीड लागते, ते झाड पुन्हा जिवंत करणे हे मोठे दिव्य असते. राष्ट्रीय जनता दलाच्या कुशासनाने बिहारची अशीच अवस्था केली होती. एनडीए सरकारने बिघडलेली व्यवस्था पुन्हा मार्गी लावली आहे..PM Modi Scheme : 5 लाख पदवीधर तरुणांना दरमहा 1,000 रुपयांचा भत्ता; बिहारमधील युवकांसाठी पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा.विरोधकांवर टीकापंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, की बिहारला नवे कौशल्य विद्यापीठ मिळाले आहे. बिहार सरकारने या विद्यापीठाला भारतरत्न जननायक कर्पूरी ठाकूर यांचे नाव दिले आहे. विरोधी नेत्यांना कोपरखळी लगावताना मोदी म्हणाले, की कर्पूरी ठाकूर यांना सोशल मीडियावरील ट्रोल आर्मीने नव्हे तर बिहारच्या सर्वसामान्य जनतेने जननायक बनविले. आजकाल काही लोक जननायक ही किताबही चोरी करण्यामध्ये गुंतले आहेत. जननायक हा किताब कर्पूरी ठाकूरांना शोभतो, असाही टोला पंतप्रधानांनी लगावला..