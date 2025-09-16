PM Narendra Modi: घुसखोरांना बाहेर पाठवणार; मोदी, काँग्रेसने बिहारींचा अपमान केला, विरोधकांना विकास असह्य

पूर्णिया : ‘‘घुसखोरांना बाहेर जावेच लागेल. घुसखोरी रोखणे ही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारची ठाम भूमिका आहे,’ असे प्रतिपादन येथील एसएसबी मैदानावर सोमवारी झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. .या सभेमध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यासह मंत्री आणि नेते उपस्थित होते. “राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि काँग्रेस घुसखोरांना आश्रय देत असल्याचा आरोपही पंतप्रधान मोदी यांनी केला..‘‘काँग्रेस आणि आरजेडी हे पक्ष घुसखोरांची बाजू घेत आहेत. मात्र, घुसखोरांमुळे सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे जे लोक घुसखोरांना वाचवायला धावत आहेत, त्यांनी कितीही जोर लावला तरी घुसखोरांना हटविण्याचा आमचे काम सुरूच राहील. भारतात भारताचेच कायदे चालतील, घुसखोरांची मनमानी चालणार नाही.’’ असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले. घुसखोरांमुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात बदल होत आहे, त्याचप्रमाणे येथील माताभगिनींच्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न झाला आहे, असे मोदी यांनी सांगितले..बिडीच्या मुद्द्यावरून टीका‘‘काँग्रेसने बिहारच्या जनतेची तुलना ‘बिडी’शी करत बिहारी जनतेचा अपमान केला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत बिहारमधील जनता काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील पक्षांना योग्य उत्तर देईल,’’ असा दावा मोदी यांनी केला. मोदी म्हणाले, ‘‘काँग्रेस नेते म्हणतात की, बिडी आणि बिहार हे दोन्ही इंग्रजीमधील ‘बी’ अक्षराने सुरू होतात. हा बिहारचा आणि येथील जनतेचा अपमान आहे. याला बिहारची जनता लवकरच ठाम उत्तर देईल..बिहारने राजद आणि काँग्रेसच्या गैरकारभारामुळे खूप त्रास सहन केला. आता बिहारचा विकास होत आहे, हे या दोघांनाही सहन होत नाहीये.’’ आरजेडी आणि काँग्रेसचे नेते केवळ स्वतःच्या कुटुंबाची काळजी करतात तर ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ हे आमचे तत्त्व आहे , असेही मोदी म्हणाले..दूध, तूप अन् लोणी होणार स्वस्त! मदर डेअरीचा मोठा निर्णय, GST कपातीनंतर दरात केले बदल.केंद्राने आजवर चार कोटी पक्की घरे गरिबांना बांधून दिली आहेत व आणखी तीन कोटी घरे बांधली जात आहेत, असे मोदी म्हणाले. आरजेडी व काँग्रेसच्या काळात बिहारमध्ये गैरव्यवस्थापन होते असा आरोपही त्यांनी केला..आता ‘एनडीए’ सोडणार नाही ः नितीश‘‘मी आता ‘एनडीए’ सोडून कोठेही जाणार नाही,’’ असे आश्वासन बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पूर्णिया येथील सभेमध्ये दिले. ‘‘मधल्या काळात जेव्हा आरजेडी आणि काँग्रेस बरोबर युती केली होती मात्र त्यांनी गैरप्रकार केले त्यामुळे आम्ही त्यांना सोडून दिले,’’ असे नितीश म्हणाले. .विकासकामांचे उद्घाटनपूर्णियामधील सभे आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्णिया विमानतळाचे उद्घाटन केले. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी तब्बल ३६ हजार कोटींच्या विविध योजनांचे भूमिपूजन आणि काही प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्राकडून राष्ट्रीय मखाना मंडळाच्या स्थापनेची अधिसूचना जारी करण्यात आल्याची घोषणाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केली..Pune Crime : काल बापाने न्यायालयात एन्काउंटरची भीती केली व्यक्त, आज कृष्णा आंदेकर पोलिसांनी शरण; आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट.‘सीसीसी’चे उद्घाटनकोलकता ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संरक्षण दलांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तीन दिवसीय परिषदेचे(सीसीसी) उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सोमवारी झाले. पश्चिम बंगालमधील कोलकता येथील लष्कराच्या पूर्व विभागाचे मुख्यालय विजयदुर्ग येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आॅपरेशन सिंदूर नंतर पहिल्यांदाच अशापद्धतीच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हेदेखील या परिषदेला उपस्थित होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल, सरसेनाध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, संरक्षण सचिव राजेशकुमार सिंह तसेच देशाच्या तिन्ही दलांचे प्रमुखही या परिषदेत सहभागी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.