Mohan Bhagwat: ७५ वर्षांच्या निवृत्तीवर मोहन भागवत यांचं मोठं विधान; म्हणाले, मी कधीच म्हटलं नाही...

नवी दिल्ली: आरएसएसच्या शंभर वर्षेपूर्तीनिमित्त आयोजित तीन दिवसीय संमेलनाच्या शेवटच्या दिवशी संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले विचार मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानंतर त्यांच्या सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होण्याच्या अटकळांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी फेटाळून लावले आहे. भाजप आणि संघाच्या परंपरेनुसार ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर नेते सक्रिय राजकारणातून बाजूला होतात, असे म्हटले जात होते..पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाच्या सहा दिवसांपूर्वी मोहन भागवत यांचा वाढदिवस होता. गुरुवारी (२८ ऑगस्ट) सायंकाळी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले, "मी कधीच म्हटले नाही की मी निवृत्त होणार किंवा कोणीही ७५ व्या वर्षी निवृत्त व्हावे...संघ जे सांगेल ते आम्ही करू.".'ते' विधान का केलं?'७५ वर्षांनंतर राजकारणातून निवृत्त व्हायला पाहिजे का?' या प्रश्नाच्या उत्तरात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत म्हणाले, "मी हे मोरोपंत यांच्या वक्तव्याचा हवाला देत त्यांचे विचार मांडले होते...मी असे म्हटले नाही की मी निवृत्त होणार किंवा कोणीतरी निवृत्त झाले पाहिजे...आम्ही आयुष्यात कधीही निवृत्त होण्यासाठी तयार आहोत आणि संघाला जोपर्यंत आमच्याकडून काम करून घ्यायचे आहे, तोपर्यंत आम्ही संघासाठी काम करण्यासही तयार आहोत.".Manoj Jarange: महायुती सरकार मनोज जरांगेंसोबत बोलण्यास तयार आहे का? मोठं वक्तव्य करत विखे पाटलांनी थेट उत्तरच दिलं!.घुसखोरी थांबवली पाहिजेघुसखोरीच्या मुद्द्यावर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत म्हणाले, "घुसखोरी थांबवली पाहिजे. सरकार काही प्रयत्न करत आहे, हळूहळू पुढे जात आहे. पण आपल्या देशात रोजगार आपल्या देशातील लोकांना देण्याचा अधिकार समाजाच्या हातात आहे. आपल्या देशात मुसलमान नागरिक देखील आहेत. त्यांनाही रोजगाराची गरज आहे. मुस्लिमांना रोजगार द्यायचा असेल तर त्यांना द्या. जे बाहेरून आले आहेत त्यांना का देत आहात? त्यांच्या देशाने त्यांची व्यवस्था केली पाहिजे." असं भागवत म्हणाले.