Mohan Bhagwat: ७५ वर्षांच्या निवृत्तीवर मोहन भागवत यांचं मोठं विधान; म्हणाले, मी कधीच म्हटलं नाही...

RSS Chief Mohan Bhagwat dismisses retirement speculation at 75: "मी हे मोरोपंत यांच्या वक्तव्याचा हवाला देत त्यांचे विचार मांडले होते...''
Mohan Bhagwat
Mohan Bhagwatesakal
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्ली: आरएसएसच्या शंभर वर्षेपूर्तीनिमित्त आयोजित तीन दिवसीय संमेलनाच्या शेवटच्या दिवशी संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले विचार मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानंतर त्यांच्या सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होण्याच्या अटकळांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी फेटाळून लावले आहे. भाजप आणि संघाच्या परंपरेनुसार ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर नेते सक्रिय राजकारणातून बाजूला होतात, असे म्हटले जात होते.

Raj Thackeray
Mohan Bhagwat

