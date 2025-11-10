देश

Mohan Bhagwat : संघात जात-धर्मावर मतभेद नाहीत, सरसंघचालक; व्यापक हिंदू मानणाऱ्याला प्रवेश

Mohan Bhagwat on RSS Inclusivity : बंगळूर येथे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'संघामध्ये केवळ हिंदूंचा प्रवेश आहे' असे स्पष्ट करत, मुस्लिम-ख्रिश्चन यांच्यासह सर्व समाजातून येणारे नागरिक स्वतःला भारतमातेचे पुत्र आणि व्यापक हिंदू समाजाचा सदस्य मानत असतील, तर त्यांचे स्वागतच आहे, असे प्रतिपादन केले.
Mohan Bhagwat on RSS Inclusivity

Mohan Bhagwat on RSS Inclusivity

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बंगळूर : ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये जात किंवा धर्माच्या नावावर मतभेद होत नाहीत. मुस्लिम-ख्रिश्चन यांच्यासह सर्व समाजातून येणारे नागरिक स्वतःला भारतमातेचा पुत्र आणि व्यापक हिंदू समाजाचा सदस्य मानत असतील, तर त्यांचे संघामध्ये स्वागतच आहे,’’ असे प्रतिपादन सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी रविवारी केले.

Loading content, please wait...
Mohan Bhagwat
RSS
muslim
Christians

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com