Mohan Bhagwat : संघात जात-धर्मावर मतभेद नाहीत, सरसंघचालक; व्यापक हिंदू मानणाऱ्याला प्रवेश

बंगळूर : ''राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये जात किंवा धर्माच्या नावावर मतभेद होत नाहीत. मुस्लिम-ख्रिश्चन यांच्यासह सर्व समाजातून येणारे नागरिक स्वतःला भारतमातेचा पुत्र आणि व्यापक हिंदू समाजाचा सदस्य मानत असतील, तर त्यांचे संघामध्ये स्वागतच आहे,'' असे प्रतिपादन सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी रविवारी केले..बंगळूर येथे 'संघाचा शंभर वर्षांचा प्रवास : नवी क्षितिजे' या विषयावर भागवत यांच्या दोन दिवसांच्या व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये त्यांनी वरील प्रतिपादन केले. ते म्हणाले, ''संघामध्ये ब्राह्मण किंवा कोणत्या एका जातीतील व्यक्ती म्हणून कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही. तसेच तो मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन आहे याच्या आधारेही एखाद्या व्यक्तीला प्रवेश दिला जात नाही. संघात केवळ हिंदूंना प्रवेश दिला जातो. मुस्लिम, ख्रिश्चन किंवा कोणत्याही समाजाचे लोक संघामध्ये येऊ शकतात, फक्त त्यांनी आपली वेगळेपणाची ओळख बाहेरच ठेवायला हवी. अनेक मुस्लिम, ख्रिश्चन शाखेमध्ये येतात. हिंदू धर्मातील अनेक जातींचे नागरिकही येतात. मात्र, आम्ही ते कोण आहेत, असे विचारत नाही. ते सर्वच जण भारतमातेचे पुत्र आहेत.'' सामाईक राष्ट्रीय अस्मितेच्या कल्पनेतील ऐक्य आणि सर्वसमावेशकता हेच संघाच्या दृष्टिकोनाचे मूळ आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..राष्ट्रध्वज आणि संघाचा ध्वज यावरूनही संघावर टीका होत असते. त्याविषयीच्या प्रश्नावर उत्तर देताना भागवत म्हणाले, ''संघाने कायमच राष्ट्रध्वजाचा सन्मान केला आहे. भगवा ध्वज राष्ट्रध्वज असावा, असा प्रस्ताव एकदा ठेवला होता. मात्र, आता संघाकडून तिरंगा ध्वजाचाच सन्मान करण्यात येतो. त्यामुळे भगवा विरुद्ध तिरंगा असा प्रश्नच येत नाही.''.'नोंदणीची गरज नाही'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नोंदणीवरून काँग्रेसने टीका केली आहे. भागवत यांनी त्यालाही उत्तर दिले. ते म्हणाले, ''संघाची सुरुवात १९२५मध्ये झाली. ब्रिटिश सरकारने आमची नोंदणी करावी, अशी तुमची इच्छा होती का? ज्यांच्याविरुद्ध आम्ही होतो, त्यांनीच आमची नोंदणी करावी, असे तुम्हाला अपेक्षित होते. आमच्यावर तीन वेळा बंदी घालण्यात आली. .याचाच अर्थ सरकारने आमचे अस्तित्व मान्य केले, असाच होतो. आम्ही अस्तित्वातच नसतो, तर त्यांनी कोणावर बंदी घातली असती? प्रत्येक वेळी न्यायालयाने आमच्यावरील बंदी मागे घेतली आणि संघाला एक वैध संघटना म्हणून मान्यता दिली. आम्ही घटनाबाह्य नसून, घटनेच्या चौकटीतच आहोत. आम्हाला नोंदणी करण्याची गरज नाही. नोंदणी न केलेल्या अनेक गोष्टी आहेत. हिंदू धर्माचीही कोठे नोंदणी नाही.''.