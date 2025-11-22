Mohan Bhagwat : "हिंदूंशिवाय जगाचं अस्तित्व राहणार नाही, आपण स्वातंत्र्यासाठी दीर्घ काळ लढा दिला"; मोहन भागवतांचे ठाम मत!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी मणिपूरमधील आपल्या भाषणात भारतीय संस्कृतीची ताकद आणि समाजाची भूमिका यावर भर दिला. जगभरातील अनेक संस्कृती संपल्या आहेत, परंतु भारत टिकून आहे कारण हिंदू समाजाने एक मजबूत सामाजिक रचना निर्माण केली आहे.जर हिंदू अस्तित्वात नसतील तर जग अस्तित्वात राहणार नाही, कारण केवळ हिंदू समाजच धर्माचे योग्य मार्गदर्शन प्रदान करतो, असे मोहन भागवत म्हणाले. .राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत मणिपूरच्या दौऱ्यावर आहेत. शुक्रवारीच्या आपल्या भाषणात त्यांनी सभ्यता, समाज आणि राष्ट्राच्या शक्तीचा उल्लेख केला. यावेळी मोहन भागवत म्हणाले की, आपण समाजाचे एक मूलभूत जाळे तयार केले आहे, ज्यामुळे हिंदू समाज टिकेल. जर हिंदू अस्तित्वात नसतील तर जग अस्तित्वात राहणार नाही..भागवत म्हणाले, "प्रत्येकाने परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे. परिस्थिती येते आणि जाते. जगातील सर्व देशांनी विविध परिस्थितींना तोंड दिले आहे आणि त्यात काही देश नष्ट झाले आहेत. ग्रीस, इजिप्त आणि रोम हे सर्व येथून नाहीसे झाले आहेत, परंतु आपल्यात असे काहीतरी विशेष आहे की आपले अस्तित्व नाहीसे होत नाही.".Mohan Bhagwat : संघात जात-धर्मावर मतभेद नाहीत, सरसंघचालक; व्यापक हिंदू मानणाऱ्याला प्रवेश.हिंदूंशिवाय जग अस्तित्वात राहणार नाहीते म्हणाले, "भारत हे अमर समाजाचे, अमर संस्कृतीचे नाव आहे. बाकी सर्वजण आले, चमकले आणि गेले. पण त्या सर्वांचा उदय आणि पतन आपण पाहिले. आपण अजूनही अस्तित्वात आहोत आणि अस्तित्वात राहू कारण आपण आपल्या समाजाचे एक मूलभूत जाळे तयार केले आहे. त्यामुळेच हिंदू समाज टिकेल. हिंदूंशिवाय जग अस्तित्वात राहणार नाही. कारण हिंदू समाजच वेळोवेळी जगाला धर्माचा खरा अर्थ आणि मार्गदर्शन प्रदान करतो. हे आपले ईश्वरप्रदत्त कर्तव्य आहे..'भारतात ब्रिटीश साम्राज्याचा सूर्य मावळला'ते म्हणाले, "ब्रिटीश साम्राज्याचा सूर्य कधीही मावळला नाही. परंतु त्याचा सूर्यास्त भारतात सुरू झाला. आम्ही ९० वर्षे यासाठी प्रयत्न केले. १८५७ ते १९४७ पर्यंत, त्या दीर्घ काळासाठी, आपण सर्वांनी स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. आम्ही तो आवाज कधीही दाबू दिला नाही. कधी तो कमी झाला, कधी वाढला, पण आम्ही तो कधीही दाबू दिला नाही.".'आपली अर्थव्यवस्था स्वावलंबी असली पाहिजे'स्वावलंबी अर्थव्यवस्थेवर भर देताना ते म्हणाले की देश कोणापासूनही स्वतंत्र असला पाहिजे. आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे स्वावलंबी असली पाहिजे. आपण कोणावरही अवलंबून राहू नये. आपल्याकडे आर्थिक क्षमता, लष्करी क्षमता आणि ज्ञान क्षमता असली पाहिजे. या क्षमता वाढल्या पाहिजेत. आपले ध्येय हे असले पाहिजे की देश सुरक्षित आणि समृद्ध राहील आणि कोणताही नागरिक दुःखी, गरीब किंवा बेरोजगार राहणार नाही. प्रत्येकाने देशासाठी काम करावे आणि आनंदाने जगावे, असे मोहन भागवत म्हणाले..Mohan Bhagwat : सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करत नाही पण मणिपूरमध्ये... सरसंघचालक मोहन भागवत नेमकं काय म्हणाले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.