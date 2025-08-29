RSS News Update : प्रत्येक दाम्पत्यानं ३ अपत्ये जन्माला घाला, धर्मांतरामुळे लोकसंख्येचा असमतोल वाढतोय : सरसंघचालक मोहन भागवत

नवी दिल्ली : ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारशी कोणताही वाद नाही. मतभेद होऊ शकतात मात्र कोणतेही भांडण नाही,’’असे सांगत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भाजपचे निर्णय संघ घेत नसल्याचे नमूद केले. संघाची भूमिका केवळ सल्लागाराची असल्याचेही ते म्हणाले. प्रत्येक दांपत्याने तीन मुलांना जन्म द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले..भविष्यात कुटुंब व्यवस्था टिकून राहण्यासाठी आणि राष्ट्र संरक्षणासाठी प्रत्येक दांपत्याने तीन मुलांना जन्म द्यायला हवा. धर्मांतरामुळे लोकसंख्येतील असमतोल वाढत चालला असल्याचेही भागवत म्हणाले.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीनिमित्तझालेल्या तीनदिवसीय व्याख्यानमा२लेचा आज समारोप झाला. यावेळी प्रश्नोत्तराच्या सत्रात सरसंघचालक भागवत यांनी भाजप अध्यक्षपदासह लोकसंख्या धोरण, आरक्षण, शैक्षणिक धोरण यासारख्या विविध मुद्द्यांवर संघाची भूमिका मांडली. लोकसभा निवडणुकीनंतर संघ आणि भाजपमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यापार्श्वभूमीवर एका प्रश्नाला उत्तर देताना भागवत म्हणाले की, ‘‘भाजपसोबत मतभेदाचे कोणतेही मुद्दे नाहीत. मतभेदाचे काही विचार असू शकतात. परंतु मनभेद अजिबात नाही.’’ भाजप सरकार आणि संघातील समन्वयाबद्दलही त्यांनी भाष्य केले. .ते म्हणाले की, ‘‘ केंद्र आणि राज्यांतील सरकारांशी संघाचा चांगला समन्वय आहे. केवळ वर्तमान सरकारच नव्हे तर प्रत्येक सरकारांशी संघाचा चांगला समन्वय आहे.’’ भाजपचे निर्णय संघाकडून होत असल्याचे नाकारताना भागवत म्हणाले की, ‘‘संघाकडून केवळ सल्ला दिला जातो. भाजपच्या निर्णय प्रक्रियेत कधीही हस्तक्षेप केला जात नाही. आपण ५० वर्षांपासून शाखा चालवीत आहोत. कोणी आपल्याला सल्ला, सूचना दिल्या तर त्या ऐकेन परंतु पक्ष म्हणून भाजप देश चालवीत आहे. त्यात ते तज्ज्ञ आहेत, संघ नाही.’’भाजप अध्यक्षपदाबाबतच्या निर्णयाला होणाऱ्या विलंबावर सूचक भाष्य करताना भागवत म्हणाले की, ‘‘आपण निर्णय घेत असतो तर इतका वेळ लागला असता का? त्यांनी (भाजपने) आपल्या वेळेनुसार ठरवावे.’’ संघाला विरोध करणाऱ्यांच्या भूमिकेत बदल झाला असल्याकडेही भागवत यांनी लक्ष वेधले. .एका प्रश्नाच्या उत्तरात भागवत यांनी सांगितले की, ‘‘अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्यात विरोधकांचा संघाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याचे दिसते. जयप्रकाश नारायणांपासून ते प्रणव मुखर्जीपर्यंत, अनेकांचे संघाबद्दलचे मत बदलले.’’ संघाच्या कार्यपद्धतीबद्दल सरसंघचालक म्हणाले की, ‘‘ व्यक्ती निर्माण झाल्याने समाजाच्या आचरणात बदल घडतो. आधी समाज बदलला पाहिजे, म्हणजे व्यवस्था सुधारते. हिंदुस्थान हे हिंदू राष्ट्र आहे. या तीन मूलभूत मुद्द्यांवर संघ ठाम आहे.’’‘‘संविधानाची प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्ये, अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे या चार गोष्टींची माहिती विद्यार्थ्यांना असलीच पाहिजे,’’ अशी अपेक्षा सरसंघचालकांनी व्यक्त केली. ‘‘भाषेवरून वाद निर्माण केले जाऊ नयेत,’’ अशी अपेक्षा बोलून दाखविताना सरसंघचालकांनी सांगितले की, ‘‘भारताच्या सर्व भाषा या राष्ट्रभाषा आहेत. व्यवहार आणि संपर्कासाठी एक भाषा असली पाहिजे. ती परकी नसावी. भाषेविषयी वाद निर्माण करू नयेत.’’‘आक्रमणकर्त्यांच्या नावावर शहरे आणि रस्त्यांची नावे नसावीत,’ हा मुद्दाही भागवत यांनी मांडला. ‘मुस्लिमांच्या नावावर नसावीत’ असे आपण म्हटलेले नाही. वीर अब्दुल हमीद आणि अब्दुल कलाम यांच्या नावावर असली पाहिजेत. पण आक्रमणकर्त्यांच्या नावावर नसावीत, असा पुनरुच्चार सरसंघचालकांनी केला..७५ वर्षांनंतर निवृत्तीबद्दल बोललो नाहीनेत्यांनी ७५ व्या वर्षी निवृत्त होण्याच्या मुद्द्यावर आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरसंघचालक भागवत यांनी स्पष्ट केले की, ‘‘७५ वर्षांनंतर निवृत्त व्हावे, असे आपण कधीच कोणाला सांगितलेले नाही.’’ या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी मोरोपंत पिंगळे यांच्या पंचाहत्तरीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमाचे उदाहरण दिले. ‘‘या कार्यक्रमात शाल देऊन मोरोपंतांचा सत्कार करण्यात आला होता. त्यावर मोरोपतांनी मिस्किलपणे म्हटले होते की, शाल घालण्याचा अर्थ म्हणजे वय झाले असून आता शांत बसून काय घडते ते पाहावे,’’ असे भागवत यांनी सांगितले. ‘‘तसेच ७५ वर्षांनंतर आपण स्वतःच्या किंवा इतरांच्या निवृत्तीबद्दल बोललेलो नाही,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.