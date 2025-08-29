देश

RSS News Update : प्रत्येक दाम्पत्यानं ३ अपत्ये जन्माला घाला, धर्मांतरामुळे लोकसंख्येचा असमतोल वाढतोय : सरसंघचालक मोहन भागवत

Mohan Bhagwat : भाजपसोबत कोणताही वाद नाही, संघ केवळ सल्ला देतो, तसेच राष्ट्र रक्षणासाठी प्रत्येक दांपत्याने तीन मुलांना जन्म द्यावा, असे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केले.
Mohan Bhagwat
Mohan Bhagwat Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारशी कोणताही वाद नाही. मतभेद होऊ शकतात मात्र कोणतेही भांडण नाही,’’असे सांगत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भाजपचे निर्णय संघ घेत नसल्याचे नमूद केले. संघाची भूमिका केवळ सल्लागाराची असल्याचेही ते म्हणाले. प्रत्येक दांपत्याने तीन मुलांना जन्म द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Mohan Bhagwat
RSS
RSS chief

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com