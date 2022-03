मोहन भागवत करणार काश्मिरी पंडितांना संबोधित; मायभूमीत परतण्याची देणार शपथ

By

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत (RSS Mohan Bhagvat) हे काश्मिरी हिंदू समाजाला नवरेह (Navreh) सणानिमित्त ३ एप्रिल रोजी संबोधित करणार आहेत. यावेळी ते काश्मिरी पंडितांना (Kashmiri Pandit) मायभूमीत अर्थात काश्मीर खोऱ्यात परतण्यासाठी शपथ देणार आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हा कार्यक्रम पार पडणार आहे. (Mohan Bhagwat to address Kashmiri Pandits swear to return to homeland)

जम्मूमधील संजीवनी शारदा केंद्राच्यावतीनं (SSK) तीन दिवसीय नवरेह सणानिमित्त जो त्याग आणि शौर्य दिवस म्हणून ओळखला जातो. यानिमित्त १ ते ३ एप्रिल दरम्यान या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यावेळी काश्मिरी पंडितांना पुन्हा आपल्या मायभूमीत परतण्याची शपथ देण्यात येणार आहे. यानिमित्त अनेक वर्षांपासून काश्मिरी पंडितांसाठी आणि त्यांच्या शालेय मुलांसाठी सेमिनार, निबंध लेखन आणि प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचं आयोजन केलं जातं.

हेही वाचा: माझी वीज कशी कापता? झोपडपट्ट्या, दलित वस्त्यांची कापा - लोणीकर

संजीवनी शारदा केंद्राच्या माहितीनुसार, १ एप्रिल रोजी नवरेह त्याग दिवस म्हणून साजरा केला जातो. श्रिया भट यांच्या स्मरणार्थ हा दिवस पाळला जातो. त्यानंतर २ एप्रिल रोजी नवरेह (हिंदू नववर्षाचा पहिला दिवस) हा दिवस नवरेह संकल्प दिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्यानंतर ३ एप्रिल रोजी आठव्या शतकातील काश्मिरी राजाच्या सन्मानार्थ शौर्य दिवस पाळला जातो.

काश्मिरी पंडित नवरेह सण त्यांची देवी शारिकाला समर्पित करतात आणि उत्सवादरम्यान तिला पुष्पांजली अर्पण करतात.