Simhastha 2028: रस्ता रुंदीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांचे वडिलोपार्जित घरही जाणार, स्वतःच मारली कुदळ video viral

उज्जैन: सिंहस्थ महाकुंभ-२०२८च्या तयारीसाठी उज्जैनमध्ये रस्ता रुंदीकरणाची कामे सुरू झाली आहेत. या कामाच्या कक्षेत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचे वडिलोपार्जित घरही आले आहे. २७ सप्टेंबर रोजी उज्जैनला पोहोचलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी घराबाहेर विधिवत पूजा-अर्चा केली आणि त्यानंतर स्वतः कुदळ चालवत घराचा बाधित भाग हटवण्याच्या कामाची सुरुवात केली. या वेळी बालपणाच्या आठवणींशी जोडलेल्या घराचा भाग हटवताना ते भावूक झाले..उज्जैनमधील खजूरवाली मशीद ते अब्दालपुरा, जीवाजीराजे पोलीस ठाणे परिसरातून गणेश चौकापर्यंतच्या सुमारे ७३० मीटर लांबीच्या मार्गाचे रुंदीकरण करण्यात येत आहे. सध्याच्या अरुंद मार्गाची रुंदी वाढवून तो सुमारे १५ मीटर करण्याचे नियोजन आहे. या रस्ता रुंदीकरण आणि विकासकामासाठी राज्य शासनाने सुमारे ९.८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या घराचा सुमारे २.९० मीटर भाग बाधितया रस्ता रुंदीकरणाच्या कक्षेत सुमारे २७२ बांधकामे येत असल्याचे वृत्त आहे. त्यात मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या वडिलोपार्जित घराचाही समावेश आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी त्यांच्या घराचा सुमारे २.९० मीटर भाग हटवण्यात येणार आहे. त्यांच्या बहिणी कलावती यादव यांच्या घराचाही काही भाग या प्रकल्पाच्या कक्षेत आहे..मुख्यमंत्र्यांचे हे घर त्यांच्या बालपणाच्या आठवणींशी जोडलेले आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, हे घर त्यांचे आजोबा रामचंद्र यादव यांनी १९७४ मध्ये बांधले होते. त्यामुळे घराचा भाग हटवताना भावनिक होणे स्वाभाविक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, उज्जैनच्या विकासासाठी आणि सिंहस्थाच्या तयारीसाठी आवश्यक असलेल्या कामात सहकार्य करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले..सिंहस्थासाठी रस्ता रुंदीकरणाला वेगसिंहस्थ महापर्वाच्या काळात उज्जैनमध्ये मोठ्या संख्येने भाविक दाखल होतात. त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. खजूरवाली मशीद ते गणेश चौक हा मार्ग शहरातील महत्त्वाचा संपर्क मार्ग असल्याने त्याचे रुंदीकरण करण्यात येत आहे.मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी विकासकामांसाठी नागरिकांकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. सिंहस्थाच्या तयारीत अनेक ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणासाठी बांधकामांचे बाधित भाग हटवावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या वडिलोपार्जित घराचा भागही या प्रक्रियेत येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..‘विकासासाठी आवश्यक असेल तर पुढे यावे लागते’स्वतःच्या बालपणाशी जोडलेल्या घराचा भाग हटवताना मनावर परिणाम होणे स्वाभाविक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या कामात सहकार्य करणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या घरावर स्वतः कुदळ चालवत त्यांनी रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाची सुरुवात केली.सिंहस्थ-२०२८च्या पार्श्वभूमीवर उज्जैनमध्ये सुरू असलेल्या शहरी विकासकामांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे वडिलोपार्जित घरही बाधित झाल्याने हा प्रसंग विशेष चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.