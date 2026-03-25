CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसाला 'व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यजीवांसाठी स्पेशल गिफ्ट! पंतप्रधानांनी दिल्या खास शुभेच्छा

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (२५ मार्च २०२६) आपल्या आयुष्याच्या ६२ व्या वर्षात पदार्पण करत आहेत. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या असून, मुख्यमंत्र्यांनी आपला वाढदिवस साजरा करण्यासाठी निसर्ग आणि वन्यजीव संवर्धनाचा मार्ग निवडला आहे.आजच्या खास दिवशी मुख्यमंत्री वीरांगना दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्पात (सागर-दमोह-नरसिंगपूर जिल्हा) उपस्थित राहून राज्याच्या वन्यजीव पर्यटनासाठी मैलाचा दगड ठरणारे निर्णय घेणार आहेत..पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे खास संदेशपंतप्रधान नरेंद्र मोदी: सोशल मीडियावरून शुभेच्छा देताना पंतप्रधानांनी मोहन यादव यांच्या उत्तम आरोग्याची आणि दीर्घायुष्याची कामना केली. तसेच त्यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यप्रदेश प्रगतीचे नवे टप्पे गाठत असल्याचे नमूद केले.अमित शाह: मध्यप्रदेशातील जनहितैषी कार्यांचे कौतुक करत गृहमंत्र्यांनी त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.वन्यजीवांसाठी वाढदिवसाची भेट: चीत्त्यांचे तिसरे घर!.कुनो नॅशनल पार्कच्या यशानंतर आता 'वीरांगना दुर्गावती व्याघ्र प्रकल्प' हा चित्त्यांचे तिसरे घर म्हणून विकसित केला जात आहे.सॉफ्ट रिलीज बोमा: मुख्यमंत्री आज येथे 'सॉफ्ट रिलीज बोमा'चे (चित्त्यांना नवीन वातावरणात रुळण्यासाठी तयार केलेला विशेष बाडा) भूमिपूजन करणार आहेत.नैसर्गिक अनुकूलता: २३३९ वर्ग किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या या रिझर्व्हची भौगोलिक रचना दक्षिण आफ्रिकेच्या जंगलांसारखी असल्याने चित्त्यांच्या वेगासाठी ती अत्यंत पूरक मानली जाते..कासवांना जीवदान आणि 'लँड ऑफ वुल्व्ह्स'वाढदिवसानिमित्त मुख्यमंत्री बामनेर नदीच्या किनारी पोहोचून १२ कासवांना जलार्पण करणार आहेत.लांडग्यांची भूमी: हा व्याघ्र प्रकल्प केवळ ३२ वाघांचे घर नाही, तर याला 'लँड ऑफ वुल्व्ह्स' (Land of Wolves) असेही म्हटले जाते, कारण येथे देशातील लांडग्यांची सर्वाधिक लोकसंख्या आढळते.रोजगार संधी: या विकासकामामुळे परिसरात पर्यटन वाढून स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील..मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा परिचयजन्म: २५ मार्च १९६५ (उज्जैन, मध्यप्रदेश)राजकीय प्रवास: उज्जैन दक्षिणमधून आमदार ते राज्याचे मुख्यमंत्री असा त्यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे.तत्त्वज्ञान: आज आपला वाढदिवस कोणत्याही झगमगाटाशिवाय निसर्गाच्या सानिध्यात साजरा करून त्यांनी 'जीव दया' आणि 'पर्यावरण रक्षण' हाच खरा उत्सव असल्याचा संदेश दिला आहे.आज २५ मार्च २०२६ रोजी संपूर्ण मध्यप्रदेशातून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.