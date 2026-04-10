Kumbh Mela Viral Girl Monalisa: मोनालिसा अल्पवयीन असल्याचं तपासात उघड, फरमान खानवर 'पोक्सो'अंतर्गत गुन्हा; कुंभमेळ्यात झाली होती व्हायरल

POCSO Act.: कुंभमेळ्यामध्ये रुद्राक्षमाळा विकणारी मोनालिसा नावाची मुलगी भलतीच व्हायरल झाली होती. त्यानंतर तिने फरमान खान नावाच्या मुस्लिम तरुणासोबत विवाहदेखील केला. त्यामुळे तिला चांगलंच ट्रोल करण्यात आलं. आता मात्र मोनालिसा अल्पवयीन असल्याचं राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या चौकशीत उघड झालं आहे. त्यामुळे तिचा पती फरमान खानवर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे..मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्ह्यातील महेश्वर येथील रहिवासी असलेल्या मोनालिसाने ११ मार्च २०२६ रोजी केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथील अरुमनूर नैनार मंदिरात फरमान खान याच्याशी विवाह केला होता. या विवाहाला मोनालिसाच्या कुटुंबियांनी तीव्र विरोध केला होता आणि हा 'लव्ह जिहाद'चा प्रकार असल्याचा आरोप केला होता..मोनालिसाच्या वडिलांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह आर्या यांच्या सूचनेवरून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. मध्य प्रदेशातील हॉस्पिटलच्या रेकॉर्डनुसार, मोनालिसाची जन्मतारीख ३० डिसेंबर २००९ अशी आहे. म्हणजेच लग्नाच्या वेळी तिचे वय केवळ १६ वर्षे होते. कायद्यानुसार ती अल्पवयीन ठरल्याने हा विवाह बेकायदेशीर ठरलाय..लव्ह जिहादचा आरोपमहेश्वरचे आमदार राजकुमार मेव यांनी पत्रकार परिषदेत मोनालिसाच्या जन्माचे अधिकृत दस्ताऐवज सादर केले. त्यांनी हा प्रकार लव्ह जिहादचाच असल्याचा पुनरुच्चार केला. तर माजी मंत्री उषा ठाकूर यांनी या प्रकरणामागे मोठे फंडिंग आणि कट असल्याचे म्हटले आहे. लहान मुलींना जाळ्यात ओढण्याचे हे षडयंत्र असल्याचे त्यांनी सांगितले.