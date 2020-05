Video: माकडाच्या पिल्लानं चिमुकलीला फरफटत नेलं...

नवी दिल्ली : माकडाच्या पिलाने एका चिमुकलीला धरले आणि फरफट नेऊ लागला. नागरिकांनी माकडाच्या दिशेने धाव घेतल्यानंतर चिमुकलीला सोडून माकडाचे पिल्लू पळून गेले. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

...म्हणून सपना चौधरीच्या गाण्यावर करायला लावला डान्स

प्राणीही माणसांचे अपहरण करू लागले की काय? अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर येत आहेत. संबंधित व्हिडीओ पाहून तर अनेकांना धक्का बसला आहे. कोरोना व्हायरसमुळे देशभरात लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या लॉकडाऊनमध्ये अनेक प्राणी रस्त्यावर आणि नागरी वस्तीमध्ये प्रवेश करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

होय, ते परत आले; पण तिरंग्यात लपेटून...

आयएफएस अधिकारी सुशांत नंदा यांनी हा व्हिडीओ आपल्या अकाऊंटवर ट्वीट केला आहे. हजोरो नेटिझन्सनी व्हिडिओ पाहताना प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. व्हिडिओमध्ये लहान खेळण्याच्या सायकलवर बसून हे माकड लहान मुला जवळ येते आणि चिमुकलीला फरफटत घेऊन जाऊ लागते. नागरिक त्याच्या अंगावर धावून गेल्यानंतर माकडाचे पिल्लू पळून गेले.

We are surely living in strange times

Broad daylight kidnapping attempt by monkey......

VC- Rex pic.twitter.com/04grUaB4eY

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 4, 2020