Taj Viral Video : ताजमहालच्या हौदात माकडांची धम्माल 'पूल पार्टी'! व्हिडिओ व्हायरल होताच पर्यटकांची गर्दी; अधिकाऱ्यांनी दिले स्पष्टीकरण

जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या ताजमहाल (Taj Mahal) संकुलातील एक अत्यंत रंजक पण तितकाच वादग्रस्त व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये माकडांचा एक मोठा गट ताजमहालच्या आवारात असलेल्या पाण्याच्या एका मोठ्या हौदात चक्क पोहण्याचा आणि 'पूल पार्टी'चा (Pool Party) आनंद घेताना दिसत आहे..माकडांच्या या अद्भूत आणि खोडकर कसरती पाहून तेथे उपस्थित असलेले पर्यटक थक्क झाले. मात्र, हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर ऐतिहासिक वास्तूची सुरक्षा आणि तिथल्या वन्यजीवांच्या वावरावर इंटरनेट युजर्सकडून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे..व्हिडिओमध्ये नक्की काय आहे?व्हायरल झालेल्या क्लिपमध्ये दिसत आहे की, कडक उन्हाळ्याच्या दिवसांत उष्णतेपासून सुटका मिळवण्यासाठी माकडांनी थेट पाण्याच्या हौदात उड्या मारल्या आहेत. काही माकडं एकामागून एक पाण्यात डायव्हिंग करत आहेत, तर काही एकमेकांचा पाठलाग करत पाण्यात खेळत आहेत आणि पाण्याचे कारंजे उडवत आहेत.ताजमहालला भेट देण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांनी हा अनोखा नजराणा पाहण्यासाठी हौदाभोवती मोठी गर्दी केली होती आणि अनेकांनी हा क्षण आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केला..सोशल मीडियावर संताप आणि सुरक्षेवर प्रश्नचिन्हहा व्हिडिओ इंटरनेटवर वाऱ्यासारखा पसरल्यानंतर नेटकऱ्यांनी आक्रमक प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. एका युजरने लिहिले, "माकडांना तिथे येऊ द्यायला नको होते, त्यांची संख्या वाढली तर ते ताजमहाल घाण करतील आणि पर्यटकांना त्रास देतील."तर दुसऱ्या एका युजरने कमेंट केली की, "ताजमहालची जेवढी सुरक्षा आणि काळजी घ्यायला हवी, तेवढी घेतली जात नाहीये." ऐतिहासिक वारसा स्थळांच्या आवारात वन्यजीवांना पर्यटकांच्या क्षेत्रापासून दूर ठेवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना किती प्रभावी आहेत, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे..पुरातत्व विभाग आणि अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरणहा व्हिडिओ ताजमहालच्या मुख्य समोरील प्रसिद्ध पाण्याच्या कारंज्यांचा (Main Fountain body) असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात होता; परंतु अधिकाऱ्यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे.इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, हा हौद मुख्य ताजमहालचा नसून मुख्य मजार (थडगे) आणि मशीद यांच्या दरम्यान असलेला 'वझू' (Wazu - Ablution Tank) टँक आहे, जिथे मुस्लिम भाविक नमाज पठण करण्यापूर्वी पारंपरिक पद्धतीने हात-पाय धुतात..या व्हायरल व्हिडिओची गंभीर दखल घेत ताजमहालचे वरिष्ठ सुरक्षा सहाय्यक (Senior Security Assistant) कलंदर यांनी सांगितले की, प्रशासनाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हा व्हिडिओ नेमका कधी रेकॉर्ड करण्यात आला आणि कोणत्या परिस्थितीत चित्रीत झाला, याचा शोध घेण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज आणि क्लिप्सची तपासणी केली जात आहे.आज वीकेंड असल्यामुळे ताजमहालमध्ये पर्यटकांची मोठी गर्दी असून, सुरक्षा रक्षकांनी माकडांना या धार्मिक आणि संवेदनशील 'वझू' टँकपासून दूर ठेवण्यासाठी आवारामध्ये गस्त वाढवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.