Monsoon India 2026 : मान्सूनने देश व्यापला ! मुंबईत २७ वर्षांचा विक्रम मोडीत, अनेक राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा

नैऋत्य मॉन्सूनने गुरुवारी (९ जुलै) संपूर्ण देश व्यापला आहे. मॉन्सूनच्या उत्तरेकडील प्रगती दरम्यान सुरुवातीला राज्यात आणि देशभरात असलेली पावसाची तूट जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात भरून निघाली आहे. उत्तर भारतापासून मध्य भारत, ईशान्य भारत आणि पश्चिम किनारपट्टीपर्यंत पावसाची संततधार सुरू आहे. भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार संपूर्ण देशात मान्सूनचे आगमन पूर्ण झाले आहे. अनेक राज्यांसाठी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस, वादळ आणि विजांच्या कडकडाटाचा इशारा देण्यात आला आहे..दिल्ली एनसीआरमध्ये मुसळधार पाऊस देशाची राजधानी दिल्ली आणि एनसीआर (NCR) भागात गुरुवार, ९ जुलै २०२६ च्या सकाळपासूनच अधूनमधून पाऊस पडत आहे. या पावसामुळे नागरिकांना उकाडा आणि दमट हवामानापासून मोठा दिलासा मिळाला असून तापमानात सुमारे ५ ते ६ अंश सेल्सिअसची घट नोंदवण्यात आली आहे. मात्र, अनेक भागांत पाणी साचल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला असून नागरिकांची गैरसोय होत आहे. .हवामान विभागाने दिल्लीसाठी दिवसभराचा 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे. आकाश ढगाळ राहण्याचा, पावसासह वादळ आणि ताशी १५ ते २० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २४ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे..मुंबईत पावसाचा २७ वर्षांतील विक्रम यंदा मुंबईत मान्सूनने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे शहराचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक भागांतील रस्त्यांवर पाणी साचले आहे. लोकल ट्रेन सेवांवर परिणाम झाला असून विमानसेवेवरही परिणाम झाला आहे. विविध ठिकाणी झाडे पडण्याच्या आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत..Mumbai Heavy Rain : मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; वरळी, दादर, सायन, लोअर परळसह अनेक भाग जलमय, मध्य रेल्वे उशिराने.हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १ जून ते ७ जुलै या कालावधीत मुंबईत सुमारे १,२४० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या २७ वर्षांतील या कालावधीतील हा सर्वाधिक पाऊस आहे. केवळ ६ जुलैपर्यंतच शहरात सरासरी मोसमी पावसाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडला होता. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी दिवसांतही मुसळधार पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे..गुजरातमध्ये मान्सूनचा तडाखा मान्सूनच्या मुसळधार पावसामुळे गुजरातमध्ये जनजीवन मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले आहे. वडोदरा, सुरत, वापी आणि नवसारीसह अनेक शहरांमध्ये अतिवृष्टीमुळे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अनेक भागांत रस्त्यांवर इतके पाणी साचले होते की ते एखाद्या नदीसारखे वाटत होते. पाणी साचल्यामुळे अनेक वाहने रस्त्यातच अडकून पडली आणि वाहतुकीवर परिणाम झाला. याव्यतिरिक्त, मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे विविध ठिकाणी झाडे पडण्याच्या घटना घडल्या, ज्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. .आज अनेक राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीमच्या काही भागांत मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. या राज्यांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी करण्यात आला असून, येथे ११५.६ मिमी ते २०४.५ मिमी पावसाची शक्यता आहे..तसेच, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील काही भागांसाठी मुसळधार पावसाचा 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. या प्रदेशांमध्ये ६४.५ मिमी ते ११५.५ मिमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..हवामान विभागाच्या ताज्या माहितीनुसार, आज कोस्टल कर्नाटक, पश्चिम बंगालचा गांगेय मैदानी प्रदेश, गुजरात, केरळ आणि माहे, कोकण आणि गोवा, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि कराईकल येथेही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या भागांसाठीही 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. नागरिकांना हवामान विभागाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचा आणि विनाकारण घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.