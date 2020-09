मध्यरात्रीपर्यंत चाललं लोकसभेचं कामकाज, 4 विधेयकांना मंजुरी

नवी दिल्ली - कृषी विधेयकांवरून रविवारी राज्यसभेत मोठा गोंधळ झाला. तर दुसरीकडे लोकसभेचं कामकाज मात्र शांततेत पार पडलं. मध्यरात्रीपर्यंत सुरु राहिलेल्या कामकाजात चार विधेयकांना मंजूरी देण्यात आली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्व सदस्यांच्या संमतीनंतर शून्य प्रहराच्या कामकाजाला सुरुवात केली. यावेळी 88 सदस्यांनी जनतेच्या हिताचे मुद्दे मांडले. लोकसभेत मंजुर झालेल्या विधेयकांमध्ये मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ता (सुधारीत) विधेयक 2020 मंजुर झाले. याअंतर्गत कोरोनाच्या संकटकाळात खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये 30 टक्के कपातीची तरतूद केली आहे. हे विधेयक राज्यसभेत 18 सप्टेंबरला मंजुर झालं होतं.

लोकसभेचं कामकाज रात्री 12 वाजून 36 मिनिटांपर्यंत चाललं. यावेळी याशिवाय द बायलॅटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फायनान्शिअल कॉन्ट्रॅक्ट्स बिल 2020, राष्ट्रीय रक्षा युनिव्हर्सिटी बिल 202 आणि द नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी बिल 2020 ही विधेयके मंजुर करण्यात आली. कामकाजाला सुरुवात होण्यास एक तास उशिर झाला मात्र ठरलेल्या वेळेपेक्षा 5 तास 36 मिनिटं जास्त वेळ सुरू राहिलं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेचं कामकाज सोमवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्थगित केलं.

