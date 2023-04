नवी दिल्ली : देशात यंदाचं पाऊसमान कसं असेल? याचा अंदाज हवामान खाात्यानं जाहीर केला आहे. त्यानुसार, यंदाचा मॉन्सून हा सर्वसाधारण असेल अर्थात सरासरी पाऊस हा ९६ टक्के इतका असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दिल्ली आयएमडीचे वैज्ञानिक डॉ. एम. रविचंद्रन यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. (Monsoon this year monsoon will be normal 96 percent rainfall on average says IMD)

डॉ. रविचंद्रन म्हणाले, २०२३ जून ते सप्टेंबर या काळातील मॉन्सून हा ९६ टक्के असेल यामध्ये ५ टक्के कमी-जास्त हा अंदाजही राहू शकतो. १९७१ ते २०२० या काळात संपूर्ण देशातील ऋतुनिष्ठ पावसाचा दीर्घकाळातील सरासरी पाऊसमान हे ८७ सेंमी आहे.

जेव्हा आपण ९६ टक्के पाऊस म्हणतो तेव्हा तो सर्वसाधारण पाऊस असतो. जर तुम्ही पावसाच्या विविध कॅटेगिरी पाहिल्या तर मोसमी पाऊस १०० ते ११० टक्के झाला तर तो अतिवृष्टी असतो. १०० ते १०५ टक्के पाऊस झाल्यास तो सर्वसाधारण पाऊस असतो. तसेच जर ९६ ते १०० टक्के असेल तर तो दीर्घकालीन सर्वसाधारण पाऊस असतो. पण जर ९२ ते ९५ टक्के दीर्घकाळ पाऊस असेल तर तो कमी पाऊस गणला जातो. तसेच ९० टक्क्यांहू कमी पाऊस हा खूपच कमी पाऊस असतो, असंही डॉ. रविचंद्रन यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, यानंतर मे २०२३ च्या शेवटच्या आठवड्यात मॉन्सूनचा पाऊस किती पडेल? याचा पूर्वअंदाज जाहीर करण्यात येईल, असंही आयएमडीच्या वैज्ञानिकांनी स्पष्ट केलं आहे.