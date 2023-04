नवी दिल्ली : जगातील सर्वात उपद्रवी प्राणी असलेल्या उंदराला जीवे मारणं एका तरुणाला चांगलंच महागात पडलं आहे. उंदराची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी या तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्याला कोर्टात हजर केल्यानंतर त्याच्यावर ३० पानी आरोपपत्र देखील दाखल केलं आहे. (Rat Murder Case FIR and 30 page charge sheet has been filed against accused)

काय आहे प्रकरण?

गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील बदायूं जिल्ह्यातील पनबडिया या गावात ही घटना घडली. मनोजकुमार यानं घरातून उंदीर पकडला त्यानंतर त्यानं या उंदराच्या शेपटीला दगड बांधला आणि त्याला नाल्यामध्ये बुडवलं. हे कृत्य करत असताना तिथूनच प्राणीमित्र विकेंद्र शर्मा जात होते. विकेंद्र यांनी मनोजला असं करण्यापासून थांबवलं, पण तो त्यांच्याशी वाद घालायला लागला.

दरम्यान, दोघांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाल्यानं शर्मा यांनी पोलिसांत धाव घेत आरोपी मनोजवर गुन्हा दाखल करण्याचा आग्रह धरला. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला पकडून पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले. त्यानंतर मृत उंदराला बरेलीतील रुग्णालयात पोस्टमॉर्टम केलं. पोस्ट मॉर्टमचा रिपोर्ट आल्यानंतर शर्मा आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यावर ठाम राहिले. त्यानंतर पोलिसांनी शर्मा यांच्या फिर्यादीवरुन प्राणी हत्या कायद्यांतर्गत आरोपी मनोजवर गुन्हा दाखल केला. यानंतर मनोजची जामिनावर सुटकाही झाली. आता पोलीस उंदराच्या हत्येच्या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

३० पानी आरोपपत्र दाखल

या प्रकरणात पाच महिन्यांच्या तपासासानंतर उंदराच्या हत्येप्रकरणी आरोपी मनोजविरोधात ३० पानी आरोपपत्र तयार केलं आहे. यानतंर आरोपीला पुन्हा कोर्टात हजर केलं जाणार आहे. यावर आता कोर्ट काय निकाल देतंय हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे.