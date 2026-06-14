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MP Train Accident : एक्सप्रेसमध्ये आगीची अफवा पसरताच प्रवाशांच्या रुळावर उड्या, दुसऱ्या ट्रेनने अनेकांना चिरडले; ५ जणांचा जागीच मृत्यू

Patalkot Express Collision : त्याच वेळी शेजारच्या ट्रॅकवरून ‘पातालकोट एक्सप्रेस’ वेगाने येत होती. रुळांवर उतरलेल्या प्रवाशांना या ट्रेनने धडक दिल्याने किमान ५ जणांचा मृत्यू झाला.
Morena Train Accident 

Morena Train Accident 

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मध्य प्रदेशातील मुरेना येथे रविवारी संध्याकाळी एक दुर्दैवी घटना घडली. 'उदयपूर इंटरसिटी एक्सप्रेस'ला आग लागल्याची अफवा पसरल्याने प्रवाशांमध्ये घबराट निर्माण झाली; जीव वाचवण्यासाठी प्रवाशांनी रुळावर उड्या टाकल्या पण दुसऱ्या ट्रॅकवरुन येणार एका ट्रेनने अनेक प्रवाशांना धडक दिली यात किमान ५ जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. वृत्तानुसार मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

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