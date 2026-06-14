MP Train Accident : एक्सप्रेसमध्ये आगीची अफवा पसरताच प्रवाशांच्या रुळावर उड्या, दुसऱ्या ट्रेनने अनेकांना चिरडले; ५ जणांचा जागीच मृत्यू

मध्य प्रदेशातील मुरेना येथे रविवारी संध्याकाळी एक दुर्दैवी घटना घडली. 'उदयपूर इंटरसिटी एक्सप्रेस'ला आग लागल्याची अफवा पसरल्याने प्रवाशांमध्ये घबराट निर्माण झाली; जीव वाचवण्यासाठी प्रवाशांनी रुळावर उड्या टाकल्या पण दुसऱ्या ट्रॅकवरुन येणार एका ट्रेनने अनेक प्रवाशांना धडक दिली यात किमान ५ जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. वृत्तानुसार मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार 'उदयपूर इंटरसिटी एक्सप्रेस' मोरेना जिल्ह्यातून जात होती. ही ट्रेन 'हेतमपूर' स्थानकाजवळ पोहोचत असताना, तिला आग लागल्याची अफवा अचानक प्रवाशांमध्ये पसरली. ही बातमी ऐकताच प्रवाशांमध्ये एकच खळबळ उडाली आणि घबराट पसरली. काहींनी चेन ओढली आणि गाडी थांबली, मात्र जीव वाचवण्याच्या घाईत, प्रवाशांनी कोणताही विचार न करता ट्रेनमधून खाली उड्या मारल्या आणि ते थेट रेल्वे रुळांवर आले..Pune Vande Bharat News: पुणे रेल्वे स्थानकावर मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेसचा अपघात कसा झाला? कारण आलं समोर, चौकशीचे आदेश.मात्र रुळांवर उतरलेल्या प्रवाशांना याची कल्पनाच नव्हती की, शेजारच्या रुळावरून 'पातालकोट एक्सप्रेस' अतिशय वेगाने येत आहे. रुळांवर उभ्या असलेल्या प्रवाशांना 'पातालकोट एक्सप्रेस'ने धडक दिली. .हा अपघात इतक्या अचानक आणि तीव्र वेगाने घडला की, अनेक जण जागीच ठार झाले. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली. रेल्वे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाला याची माहिती देण्यात आली असून, बचाव व मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे..FAQs 1. ही घटना नेमकी कुठे घडली? 👉 ही घटना मध्य प्रदेशातील मुरेना जिल्ह्यात हेतमपूर स्थानकाजवळ घडली.2. अपघाताचे मुख्य कारण काय होते? 👉 ट्रेनला आग लागल्याची अफवा पसरल्याने प्रवाशांमध्ये घबराट निर्माण झाली.3. प्रवाशांनी ट्रेनमधून उड्या का मारल्या? 👉 जीव वाचवण्यासाठी घाईघाईत त्यांनी कोणताही विचार न करता उड्या मारल्या.4. कोणत्या ट्रेनने प्रवाशांना धडक दिली? 👉 ‘पातालकोट एक्सप्रेस’ने रुळांवर उतरलेल्या प्रवाशांना धडक दिली.5. या घटनेत किती जणांचा मृत्यू झाला आहे? 👉 आतापर्यंत किमान ५ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.6. सध्या प्रशासन काय करत आहे? 👉 रेल्वे अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन बचाव व मदतकार्य करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.