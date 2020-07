मला पण अशीच सासू हवी; व्हिडिओ व्हायरल...

हैदराबाद: जावई घरी येणार म्हणून सासूने एक-दोन नव्हे तर तब्बल 67 पदार्थ केले आहेत. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. मला पण अशीच सासू हवी, नशीबवान जावई अशा प्रतिक्रिया व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नोंदविल्या जात आहेत.

अनेकजण लाडक्या जावयाची काळजी घेताना दिसतात. मुलीपेक्षा जावयाच्या आवडी-निवडीकडे जास्त लक्ष असते. जावयाला काय आवडते, त्याप्रमाणे पदार्थ तयार करून खायला घातले जातात. सोशल मीडियावर अशाच एका सासूचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. जावई घरी येणार असल्यामुळे एवढा आनंद झाला आहे की, एक ताट नाही तर टेबल भरेल एवढे पदार्थ तयार केले आहेत. पदार्थ पण अगदी सजवून ठेवले असून, टेबलावर व्यवस्थित मांडणी केली आहे.

This lady has prepared a 67-item Andhra five-course lunch for her visiting son-in-law, consisting of a welcome drink, starters, chaat, main course and desserts! Wow! #banquet pic.twitter.com/Li9B4iNFvc — Ananth Rupanagudi (@rananth) July 8, 2020

संबंधित महिला आंध्र प्रदेशची आहे. आंध्र प्रदेशात जमाई षष्ठी म्हणून परंपरा आहे. या परंपरेनुसार सासू आपल्या जावयाच्या स्वागतासाठी खास पदार्थ तयार करते. या महिलेनेही आपल्या जावयासाठी अनेक पदार्थ तयार केले आहेत. यामध्ये ड्रिंक्स, स्टार्टर्स, चाट, मेनकोर्स आणि मिठाई अशा 5 व्यंजनाचा समावेश आहे. तब्बल 67 पदार्थांची माहिती महिलेने व्हिडिओत दिली आहे.

दरम्यान, टेबलावरील पदार्थ पाहून अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटत आहे. व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांच्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत. यामध्ये सासूचा जावई खूप नशीबवान आहे. तुम्हाला दुसरी मुलगी आहे का? मला तिच्याशी लग्न करायचे आहे. मला पण अशीच सासू हवी, अशा प्रतिक्रिया नोंदविलेल्या पाहायला मिळतात.